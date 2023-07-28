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Лавров назвал переворот в Нигере «антиконституционной затеей»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал переворот в Нигере «антиконституционной затеей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал государственный переворот в Нигере «антиконституционной затеей».

«Считаем, что переворот — это антиконституционная затея. <...> В Нигере необходимо восстановить конституционный порядок», — сказал он в комментарии Первому каналу.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве «с обеспокоенностью» следят за развитием событий в Нигере. Ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну.

«Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента М.Базума», — говорится в заявлении Захаровой.

26 июля президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции. Офис президента распространил сообщение, что они собирались устроить государственный переворот, но ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. Однако на следующий день командование Вооруженных сил встало на сторону мятежников.

На следующий день группа офицеров, назвавшая себя Национальным советом по защите родины (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP) объявила о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе (с 22:00 до 5:00 по местному времени). По словам генерал-полковника Амаду Абдрамана, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

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Базум был избран президентом Нигера в 2021 году. Би-би-си называет его близким союзником стран Запада в борьбе с террористическими группировками, действующими в Африке. США, Евросоюз и ООН призвали освободить Базума.

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Сергей Лавров МИД Нигер переворот государственный переворот военный переворот
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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