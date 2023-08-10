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Мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции

AP: мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Захватившие власть в Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае военной интервенции со стороны соседних государств, пишет Associated Press со ссылкой на источники среди западных дипломатов.

По данным AP, такое предупреждение организаторы мятежа сделали и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посетила Нигер 7 августа.

Материал дополняется.

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