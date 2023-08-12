Al Arabiya узнал о неготовности африканских войск к интервенции в Нигер

Встреча командиров армий ЭКОВАС должна была состояться 12 августа в Гане, но ее перенесли на следующую неделю. Организация ранее пригрозила вмешательством в ситуацию в Нигере, где в конце июля власть захватила военная хунта

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Руководители армий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) перенесли встречу по вопросу о противостоянии государственному перевороту в Нигере в связи с неготовностью вооруженных сил к планируемой интервенции в страну, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Встреча командующих армиями западноафриканских стран должна была состояться в субботу, 12 августа, в Гане, рассказали телеканалу официальное лицо из Нигерии и источник в вооруженных силах Кот-д'Ивуара, но в итоге мероприятие перенесли на следующую неделю.

Телеканал со ссылкой на аналитиков по безопасности отмечает, что формирование сил ЭКОВАС может занять «недели или больше», но это оставляет возможности для переговоров по ситуации в Нигере. Усилия, предпринятые в последние годы для создания западноафриканских сил численностью в несколько тысяч военных, не увенчались успехом из-за проблем с финансированием и логистикой, говорят эксперты.

Кот-д'Ивуар пока единственная страна, которая назвала число военнослужащих, готовых к участию в возможной интервенции в Нигер. Президент Алассан Уаттара пообещал предоставить 850 солдат. О готовности привлечь своих военных в случае интервенции заявляли Бенин и Сенегал. Гамбия и Либерия еще не приняли решение. Большинство стран, в том числе крупнейшая по численности в регионе Нигерия, пока воздерживались от комментариев на эту тему, указывает телеканал.

Мали и Буркина-Фасо (в 2021–2022 годы там произошли военные перевороты, их членство в ЭКОВАС приостановлено) пообещали помощь мятежникам в Нигере в случае вторжения.

В конце июля президентская гвардия во главе с генералом Абдурахманом Чиани совершила государственный переворот в Нигере, отстранив от власти избранного президента Мохамеда Базума. Мятежники удерживают главу государству в его резиденции.

Группа военных (к ним в последствии присоединилось командование вооруженных сил) назвалась Национальным советом по защите родины, а Чиани объявил себя новым главой государства. Свержение Базума он объяснил стремлением бороться с коррупцией и социальными проблемами.

США, ЕС и Африканский союз осудили переворот. ЭКОВАС потребовал от мятежников восстановить власть президента и конституционный порядок в течение недели, пригрозив силовым вмешательством. Срок ультиматума истек еще 6 августа. Военная хунта считает, что за подготовкой интервенции в Нигере стоит Франция. Париж свое потенциальное участие не подтверждает и не опровергает.

В случае попытки интервенции в Нигер мятежники пообещали убить Базума, сообщало Associated Press со ссылкой на источники, который знают о такой угрозе, переданной первому заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд. Она приезжала в Нигер в начале августа и провела переговоры с хунтой.

МИД России называл переворот в Нигере «антиконституционной затеей» и выражал надежду на освобождение Базума. В то же время в ведомстве считают контрпродуктивным любое внешнее вмешательство в ситуацию.