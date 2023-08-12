ЕС пригрозил мятежникам Нигера индивидуальными санкциями

ЕС ранее пообещал не признавать новые власти Нигера. Союз поддерживает усилия ЭКОВАС по восстановлению конституционного порядка в стране и готов ввести санкции против мятяжников, говорится в заявлении

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Европейский союз продолжает осуждать захват власти в Нигере и поддерживает усилия, направленные на восстановление конституционного порядка в стране, говорится в заявлении Евросовета.

«ЕС полностью разделяет усилия ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки. — РБК), готов поддержать их, в том числе путем введения нового режима индивидуальных санкций [против мятежников]», — сказано в сообщении.

Евросовет вновь призвал освободить свергнутого и задержанного президента страны Мохамеда Базума. В ЕС также подчеркнули, что не прекратят оказывать «гуманитарную помощь и оставаться на стороне народа Нигера».

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила власть. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Происходящее он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. Мятежники создали свой орган власти — Национальный совет по защите Отечества (CNSP) — и сформировали переходное правительство.

В июльском заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля говорилось, что ЕС «не признает и не будет признавать власти, сформированные в результате путча в Нигере». После переворота Евросоюз приостановил финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Нигером.

Уже ввели санкции против мятежников лидеры ЭКОВАС: они объявили о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение, были прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран союза.



Кроме того, ЭКОВАС допустил, что может использовать военную силу для водворения порядка в Нигере. На фоне этих угроз CNSP объявил о закрытии воздушного пространства страны, а также перебросил подкрепление в столицу государства Ниамей. Кроме того, сообщало Associated Press, в случае интервенции мятежники пригрозили убить Базума.

Хотя 10 августа лидеры ЭКОВАС решили привести в готовность резервные силы, пока было заявлено, что сообщество будет рассматривать и мирные варианты разрешения кризиса. По данным Al Arabiya, пока вооруженные силы ЭКОВАС не готовы к вторжению в Нигер.