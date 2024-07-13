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Политика ,  
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Песков назвал Европу «потенциальной жертвой» российских ракет из-за США

Песков: Европа является целью для наших ракет из-за США
В случае размещения американских ракет в Европе именно она окажется в прицеле российских ракет, которые будут размещены в ответ, заявил Песков. Он назвал ситуацию «парадоксальной» и отметил, что Европа сейчас «трещит по швам»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия всегда отвечала на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, определяя в качестве целей для своих ракет европейские страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале. Песков такую ситуацию назвал «парадоксальной».

На вопрос, ответит ли Россия размещением ракет сейчас, Песков ответил утвердительно. «Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. <...> У нас хватает потенциала, для того чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Зарубин, есть мнение, что такое противостояние в прошлом привело к распаду СССР. Песков на это заявил, что Европа сейчас «трещит по швам»: «Для Европы сейчас не лучшее время, поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно».

Шольц исключил конфронтацию России с НАТО из-за планов США по ракетам
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и канцлер Германии Олаф Шольц

10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии ракет дальнобойного оружия, в частности, ракет SM-6 и Tomahawk, а также пока разрабатываемого гиперзвукового оружия, которое «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это вписывается в стратегию национальной безопасности страны и исключил втягивание Берлина в гонку вооружений между Вашингтоном и Москвой. Он отметил, что в России произошло «невероятное наращивание вооружений», в частности в сфере систем, угрожающих Европе. По мнению Шольца, размещение американских ракет поможет в том числе в сдерживании России. Также он исключил эскалацию конфликта на Украине и конфронтацию России с НАТО из-за этих планов.

В России сочли решение США «одним из звеньев в эскалационном курсе» и пообещали военный ответ. До этого президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В конце июня он заявил о необходимости начать производство ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Европа Дмитрий Песков размещение ракеты США
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