США назвали сроки размещения гиперзвукового оружия в Германии

США в 2026-м разместят на территории Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое, сообщил Белый дом. Путин ранее говорил, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет, а каком либо регионе мира

Запуск ракеты Tomahawk (Фото: US Navy / Global Look Press)

Соединенные Штаты приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

SM-6 — зенитная ракета разработки компании Raytheon, которая представляет собой развитие семейства ракет RIM-156 SM-2ER. Основным отличием является усовершенствованная система наведения на конечном участке полета (активная головка самонаведения). Максимальная дальность полета такой ракеты — около 450 км. Tomahawk — семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года, имеют несколько модификаций. Дальность полета ракеты — до 5500 км. Для сравнения, расстояние от Германии до территории России (без учета Калининграда) — около 1200 км.

В настоящее время гиперзвуковое оружие имеется на вооружении России и Китая. В марте этого года ВВС США отчитались об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля». Запуск был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. В заявлении военных говорится, что испытание прошло успешно, однако скорость полета ракеты не раскрывается.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. «Что касается развертывания, <…> я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы и говорили», — говорил президент в начале июля.

Вместе с этим он заявил о готовности России начать производство ракет меньшей и средней дальности в связи с выходом Соединенных Штатов из этого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).