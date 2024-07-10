США назвали сроки размещения гиперзвукового оружия в Германии
Соединенные Штаты приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Белого дома.
В сообщении отмечается, что дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
SM-6 — зенитная ракета разработки компании Raytheon, которая представляет собой развитие семейства ракет RIM-156 SM-2ER. Основным отличием является усовершенствованная система наведения на конечном участке полета (активная головка самонаведения). Максимальная дальность полета такой ракеты — около 450 км.
Tomahawk — семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года, имеют несколько модификаций. Дальность полета ракеты — до 5500 км. Для сравнения, расстояние от Германии до территории России (без учета Калининграда) — около 1200 км.
В настоящее время гиперзвуковое оружие имеется на вооружении России и Китая. В марте этого года ВВС США отчитались об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля». Запуск был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. В заявлении военных говорится, что испытание прошло успешно, однако скорость полета ракеты не раскрывается.
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. «Что касается развертывания, <…> я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы и говорили», — говорил президент в начале июля.
Вместе с этим он заявил о готовности России начать производство ракет меньшей и средней дальности в связи с выходом Соединенных Штатов из этого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году. Он касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500–1000 км (меньшая) и 1000–5500 км (средняя) и предполагал ликвидацию таких видов ракет и отказ от производства и испытания новых РСМД.
В 2007 году Россия обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002-м), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора.
Спустя две недели после выхода из договора американские войска испытали ракету с дальностью, которая была запрещена договором. Путин тогда поручил симметрично отвечать на действия США.