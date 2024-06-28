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Политика ,  
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Путин анонсировал запуск производства новых ракет в ответ на политику США

Путин анонсировал запуск производства РСМД в ответ на политику США
Путин счел, что на размещение противоречащих ДРСМД установок США следует ответить: начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и рассмотреть, где можно будет их размещать в случае необходимости
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

России нужно начать производить ракеты средней и малой дальности наземного базирования в ответ на действия США с такими системами, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

Он отметил, что на сегодняшний день известно, что Вашингтон не только производит такие ракеты, но и размещает их в других странах, в частности на Филиппинах.

«Нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем исходя из реально складывающейся ситуации принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — сказал глава государства.

В 1987 году лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который в том числе подразумевает отказ от производства и испытания таких ракет наземного базирования. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км, остались за рамками этого документа. В 2018-м году на тот момент президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении договора из-за создания крылатых ракет 9М729 с дальностью более 500 км и объявил о намерении выйти из ДРСМД.

Россия, в свою очередь, предъявляла претензии к развертыванию пусковых установок Mk-41 в Румынии. В начале августа 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. Москва объявила о приостановке исполнения договора.

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Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729

Через две недели после выхода из ДРСМД США провели первые испытания ракеты с дальностью, запрещенной договором. Путин поручил отвечать на действия Вашингтона зеркально. В сентябре 2019 года он заявил, что Россия начнет производить ракеты, запрещенные условиями ДРСМД, однако не будет первой заниматься их развертыванием.

Российский президент говорил о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе в одностороннем порядке и предлагал США и НАТО принять аналогичные меры. Однако Вашингтон и Брюссель сочли предложение несерьезным и отвергли. В 2021 году стороны начали диалог о стратегической стабильности, который включал вопрос о размещении таких ракет. Впоследствии контакты были заморожены.

Российский МИД неоднократно заявлял о возможности отменить мораторий. Условием для пересмотра называли размещение таких систем США в любой точке мира. В частности, об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, говоря о размещении США на Филиппинах систем Typhon дальностью до 1,6 тыс. км в апреле. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский весной 2022 года говорил, что действие моратория зависит от масштабов военной помощи Украине.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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