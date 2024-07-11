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Военная операция на Украине ,  
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Кремль увидел «атрибуты холодной войны» в размещении ракет США в Германии

Сюжет
Военная операция на Украине
США развернут в Германии гиперзвуковые и иные дальнобойные ракеты. Песков заявил о возвращении признаков холодной войны — «с конфронтацией, с прямым противостоянием»
Посетители осматривают бывший правительственный бункер времен холодной войны в Западной Германии
Посетители осматривают бывший правительственный бункер времен холодной войны в Западной Германии (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Размещение американских ракет в США напоминает о периоде холодной войны, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.

«Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было. Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, и возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием», — сказал он.

По мнению Пескова, ракеты разместят, чтобы «гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя», и это следует учитывать. Пресс-секретарь президента заявил, что это «не повод для пессимизма». По его мнению, такие шаги Запада должны побудить «собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции».

Шольц назвал «очень хорошим решением» размещение американских ракет в ФРГ
Политика
Олаф Шольц

Власти США объявили о планах развертывания оружия накануне, 10 июля. На территории Германии с 2026 года разместят дальнобойные огневые подразделения с зенитными ракетами SM-6, крылатыми ракетами Tomahawk и еще пока разрабатываемым гиперзвуковым оружием.

В совместном заявлении Германии и США развертывание ракет объясняется сдерживанием в Европе. Об этом же напомнил немецкий канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопрос, не втянет ли такое решение Германию в новую гонку вооружений с Россией. Он сказал, что Россия занялась «невероятным наращиванием вооружений» и это поможет ее сдержать.

Российский президент Владимир Путин прежде предупреждал о возможности зеркального ответа на любое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков США Германия Дальнобойное оружие холодная война гиперзвуковые ракеты
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