Путин заявил о праве начать выпуск ракет средней и меньшей дальности

Владимир Путин (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

Российская промышленность готова начать производство ракет меньшей и средней дальности (РСМД) на фоне действий США, заявил президент Владимир Путин журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Он напомнил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, документ прекратил действие в 2019 году. Президент также заявил, что США анонсировали начало производства таких ракет. «Мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы. — РБК), разработки, а в будущем и производство. <...> Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент также напомнил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.

Глава российского государства на заседании Совбеза ранее сообщал, что на размещение противоречащих ДРСМД установок США следует ответить: начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и рассмотреть, где можно будет их размещать в случае необходимости.

Он отметил, что на сегодняшний день известно, что Вашингтон не только производит такие ракеты, но и размещает их в других странах, в частности на Филиппинах.