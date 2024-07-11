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Военная операция на Украине ,  
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Шольц назвал «очень хорошим решением» размещение американских ракет в ФРГ

Шольц: решение США разместить в Германии дальнобойные ракеты очень хорошее
Сюжет
Военная операция на Украине
США накануне объявили, что в 2026-м приступят к размещению на территории Германии дальнобойного оружия, включая гиперзвуковое. Шольц назвал решение «очень хорошим», отметив, что это поможет в сдерживании России
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Steffen Kugler / Bundesregierung / Getty Images)

Размещение американских ракет средней и малой дальности на территории Германии — это «очень хорошее решение», которое вписывается в стратегию безопасности федерального правительства, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Германии необходимо «иметь собственную защиту и сдерживание», для ей необходимо высокоточное оружие. «Это решение готовилось давно и не является настоящим сюрпризом для всех, кто занимается политикой безопасности и мира», — добавил канцлер.

На вопрос о том, не втянет ли это решение Германию в новую гонку вооружений с Россией, Шольц ответил, что в России произошло «невероятное наращивание вооружений», в том числе и в сфере систем, угрожающих Европе. По словам политика, размещение американских ракет поможет в том числе в сдерживании России.

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10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных ракет, в частности ракет SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в Германии гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В конце июня он заявил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москве нужно начать производить такие ракеты. «Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», — добавил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что ответ России на размещение дальнобойного оружия в Германии будет «жесткий и адекватный». По ее словам, по итогам Второй мировой войны Германия обязалась не размещать на своей территории такие типы оружия, что было зафиксировано в соответствующих договорах.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олаф Шольц гиперзвуковые ракеты Дальнобойное оружие США Германия Россия
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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