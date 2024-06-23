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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на свое вооружение

Путин: в вопросе вооружений Россия может рассчитывать только на себя
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Синицын / Sputnik / Reuters)

Россия может рассчитывать только на себя в вопросе обороны, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и выпускниками военных вузов. Фрагмент его речи опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Все считают: и денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база», — отметил президент, говоря о важности стабильной экономики Минобороны.

«В этом смысле мы можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст, все только сами. У нас получается», — добавил он.

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Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК

В конце мая Путин на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что каждый рубль в экономике российских вооруженных сил должен работать эффективно. По словам президента, все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды ВС, но и в целом «вписываться в экономику».

Кроме того, в ходе совещания Путин предложил эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК».

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Владимир Путин Павел Зарубин Минобороны ОПК военная техника вооружение
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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