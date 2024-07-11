Рябков предупредил о военном ответе на размещение ракет США в Германии

Сергей Рябков (Фото: Максим Шеметов / ЕРА / ТАСС)

Россия ответит на размещение дальнобойного оружия США в Германии в военном ключе, такие планы являются «одним из звеньев эскалации», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

«Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», — сказал он (цитата по ТАСС).

10 июля США объявили, что в 2026 году развернут на территории Германии ракеты SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается.

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