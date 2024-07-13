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Политика ,  
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Шольц исключил конфронтацию России с НАТО из-за планов США по ракетам

Канцлер заверил, что в рамках НАТО «не будет никаких решений, никаких поставок оружия, никаких возможностей применения оружия, которые могли бы привести к эскалации». США объявили о планах по размещению ракет в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил эскалацию конфликта на Украине и конфронтацию России с НАТО из-за планов США разместить в ФРГ американские ракеты. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Берлине.

«То, что нас всегда беспокоит, это предотвращение войны. Мы так же ясно, как и при принятии решений внутри НАТО, заявляем: не будет никаких решений, никаких поставок оружия, никаких возможностей применения оружия, которые могли бы привести к эскалации», — подчеркнул Шольц.

Посол назвал размещение ракет США в Германии очевидной угрозой России
Политика
Ракета Tomahawk

Вашингтон и Берлин на саммите НАТО объявили о планах по размещению американских ракет на немецкой территории с 2026 года. Речь идет о крылатых ракетах «Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковые ракетах. В совместном заявлении двух стран говорилось, что развертывание ракет будет иметь «эпизодический» характер.

Канцлер приветствовал это решение, которое, по его словам, вписывается в стратегию национальной безопасности Германии. Он исключил втягивание страны в новую гонку вооружений с Россией и считает, что размещение американских ракет поможет в сдерживании Москвы.

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. Кремль увидел в планах США «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием».

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Теги
Елена Чернышова
Олаф Шольц США ракеты эскалация НАТО Россия
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