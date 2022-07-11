Алиханов опроверг расширение Литвой запретов на транзит в Калининград

Антон Алиханов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Литва не расширяла перечень товаров, транзит которых из России в Калининград запрещен, пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, в понедельник вступил в силу новый этап санкций Евросоюза, которые были приняты еще в марте. В декабре, по его словам, на очередном этапе вступят в силу ограничения по транзиту нефтепродуктов.

«Мы настаиваем на нераспространении ограничений на Калининградский транзит в принципе», — написал он.

Он предложил ответные меры — полный запрет движения товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита в Калининград.

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