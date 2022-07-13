Песков заявил, что данные о переговорах по зерну нужно ждать от военных

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вопрос соглашения по экспорту украинского зерна прорабатывают через военных, поэтому все допустимые данные по этому поводу будет предоставлять российское Минобороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Работа ведется, по линии военных информация будет предоставляться оттуда», — сказал представитель Кремля.

13 июля в Стамбуле должны пройти переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу экспорта зерна. Конкретных вещей, которые будут обсуждать стороны, ни одна из них не называла. Место проведения мероприятия, утверждает «РИА Новости», турецкие власти держат в «в строжайшем секрете», журналистам запретили вести съемку. При этом агентство не уточняет, где именно пресса не может использовать камеры. Российская делегация уже находится в городе.

Переговоры должны были начаться в 12:00, передавал телеканал CNN Turk. Изначально дипломатический источник агентства называл другое время — 14:00, но затем корреспондент уточнил, что встречу откроют на два часа раньше.

Встреча в Стамбуле 13 июля — это очередной раунд переговоров по зерновому экспорту, в которых Турция выступает посредником. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля говорил, что переговорный процесс идет, но результата не стоит ждать раньше, чем через семь-десять дней. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в день встречи отметил, что Киев и Москва находятся «в двух шагах» от соглашения по зерну.

К маю на Украине, по разным подсчетам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т заблокированного зерна. ООН и страны Запада допускают, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины, Москва все обвинения отрицает.

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Российские власти считают, что Киев сам препятствует вывозу зерна, так как заминировал порты. Президент России Владимир Путин заверял, что Москва готова обеспечить свободный проход судов, если мин там не будет. Он предлагал и другие варианты вывоза зерна — по Дунаю, через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию.