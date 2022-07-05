Эрдоган пообещал завершить переговоры по зерну в течение десяти дней

Президент Турции допустил, что, возможно, вопрос удастся решить за неделю

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Переговоры по вопросу открытия зернового коридора в Черном море продолжаются, достижение результата возможно в течение семи—десяти дней, заявил по итогам переговоров с итальянским премьер-министром Марио Драги Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, которая выступает посредником в данном процессе, сообщает Hurriyet.

«Коридор в Черном море очень важен. Важны подходы [президентов России и Украины Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского. <...> Мы продолжим быть посредником, постараемся активизировать наши переговоры и завершить их в течение недели — десяти дней», — сказал турецкий президент.

Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она заблокировала в украинских портах страны суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Россия настаивает, что в ситуации виновна сама Украина, заминировавшая порты.

Объемы оказавшейся в портах сельхозпродукции стороны оценивают по-разному: Путин в конце июня говорил о 5 млн т зерна, ООН в начале мая — о 4,5 млн т, Зеленский в начале июня — о 20–25 млн т сельхозпродукции, включая зерно, кукурузу, ячмень, подсолнечное масло.

Анкара решила взять на себя посредническую роль в решении проблем с поставками зерна с Украины в середине июня. В конце месяца в администрации президента Турции сообщили, что «в результате контактов был достигнут консенсус» по организации операционного центра по зерновому вопросу в Стамбуле.

Читайте на РБК Pro Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Статьи Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro Быстрый ум. Как забывать лишнее и помнить нужное мне Быстрый ум. Как забывать лишнее и помнить нужное мне Саммари

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал, что Организация Объединенных Наций разработала план по вывозу из портов Украины зерна, однако его реализация «отчасти зависит от того, скажет ли Россия «да». По словам Чавушоглу, план должен обеспечить безопасный проход судов в украинские порты в обоих направлениях, но Москва прежде должна согласиться на встречу в Стамбуле, где будут прояснены детали плана и работы операционного центра.

Эрдоган в начале июля говорил, что намерен по телефону обсудить с Путиным и Зеленским экспорт зерна, ведется подготовка к организации переговоров.