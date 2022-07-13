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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по экспорту зерна

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Российская делегация прибыла в Стамбул на саммит, где будет обсуждаться экспорт зерна, передает телеканал CNN Turk. Такие же данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, переговоры начнутся около 14:00 мск. Назвать место, где пройдет встреча, собеседник агентства отказался. ТАСС со ссылкой на CNN Turk пишет, что встреча начнется в 12:00 в закрытом режиме.

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Хулуси Акар

В переговорах по так называемому зерновому коридору будут участвовать представители России, Украины, Турции и ООН. Встречу 12 июля анонсировал директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев, затем ее подтвердил турецкий министр обороны Хулуси Акар. Конкретную повестку мероприятий политики не озвучивали.

Предстоящая встреча — это очередной раунд переговоров по зерновому экспорту. Последний из них состоялся 21 июня в Москве с участием делегаций оборонных ведомств России и Турции. Они обсудили вывоз украинского зерна. После этого турецкое военное ведомство анонсировало четырехстороннюю встречу по «зерновой проблеме» в ближайшие недели.

С начала российской военной операции к маю на Украине, по разным оценкам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна. ООН и некоторые западные лидеры говорят, что в мире может начаться продовольственный кризис из-за дефицита зерна. На Западе Россию обвиняли в попытках помешать его вывозу с территории Украины. Москва эти обвинения не раз отвергала, заявляя, что Киев минированием портов сам создал препятствия для вывоза. Президент России Владимир Путин заверял, что Россия готова обеспечить свободный проход судов, если порты разминируют. Он предлагал и другие варианты вывоза зерна — по Дунаю, через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию.

Турция взяла на себя роль посредника на переговорах по этой проблеме. В середине июня Украина, Россия и Турция организовали канал связи по этому вопросу по линии генералов, а в конце месяца в Анкаре сообщили, что достигли консенсуса в организации операционного центра по зерновому вопросу в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил, что переговоры продолжаются и достичь результата получится в течение семи—десяти дней. Министр иностранных дел Украины накануне переговоров отметил, что его страна и Россия находятся «в двух шагах» от соглашения по зерну.

Теги
Турция переговоры зерно Украина Россия
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