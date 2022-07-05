Турция предложила создать коридоры для зерна с Украины через Черное море

В Турции предложили реактивировать дипломатический диалог Москвы и Киева по зерну, отметив, что «дальнейшее расширение» конфликта на Украине «ухудшит трагедию». Путин заявлял, что есть и другие пути вывоза зерна

Фото: Clara Margais / dpa / Global Look Press

Анкара выступает за пересмотр возможных вариантов реактивации дипломатического диалога между Москвой и Киевом, включая создание коридоров для перевозки зерна через Черное море, заявил замминистра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи.

По его словам, «дальнейшее расширение» конфликта «ухудшит трагедию», также возрастет и его «глобальное влияние».

«Потому мы считаем целесообразным пересмотр возможностей реактивации дипломатического трека, включая создание экспортных коридоров через Черное море», — сказал Каймакджи на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано (цитата по «Интерфакс-Украина»).

С начала российской спецоперации в украинских портах скопилось зерно. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране заблокировано от 20 млн до 25 млн т сельхозпродукции. В свою очередь президент России Владимир Путин оценивал объемы находящегося на Украине зерна в 5 млн т, что, по его словам, «никак не влияет на мировые рынки».

В то же время в ООН увидели угрозу продовольственного кризиса и призвали Москву разблокировать порты. Российские власти не раз подчеркивали, что не препятствуют вывозу зерна и что использовать порты невозможно, поскольку Киев их заминировал.

Москва также отвергла обвинения в причастности к надвигающемуся продовольственному кризису. По словам президента Владимира Путина, неблагоприятная ситуация на мировом рынке начала складываться намного раньше спецоперации, а западные санкции против России лишь усугубили ее.

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Посредником в разрешении вопроса вывоза украинского зерна выступила Турция. В результате Анкара, Киев и Москва создали канал связи по зерну по линии генералов, а затем договорились создать операционный центр по зерну в Стамбуле. Между тем Путин отметил, что кроме варианта вывоза зерна из украинских портов есть и «другие возможности» — «через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря».