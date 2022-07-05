Турция предложила создать коридоры для зерна с Украины через Черное море
Анкара выступает за пересмотр возможных вариантов реактивации дипломатического диалога между Москвой и Киевом, включая создание коридоров для перевозки зерна через Черное море, заявил замминистра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи.
По его словам, «дальнейшее расширение» конфликта «ухудшит трагедию», также возрастет и его «глобальное влияние».
«Потому мы считаем целесообразным пересмотр возможностей реактивации дипломатического трека, включая создание экспортных коридоров через Черное море», — сказал Каймакджи на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано (цитата по «Интерфакс-Украина»).
С начала российской спецоперации в украинских портах скопилось зерно. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране заблокировано от 20 млн до 25 млн т сельхозпродукции. В свою очередь президент России Владимир Путин оценивал объемы находящегося на Украине зерна в 5 млн т, что, по его словам, «никак не влияет на мировые рынки».
В то же время в ООН увидели угрозу продовольственного кризиса и призвали Москву разблокировать порты. Российские власти не раз подчеркивали, что не препятствуют вывозу зерна и что использовать порты невозможно, поскольку Киев их заминировал.
Москва также отвергла обвинения в причастности к надвигающемуся продовольственному кризису. По словам президента Владимира Путина, неблагоприятная ситуация на мировом рынке начала складываться намного раньше спецоперации, а западные санкции против России лишь усугубили ее.
Посредником в разрешении вопроса вывоза украинского зерна выступила Турция. В результате Анкара, Киев и Москва создали канал связи по зерну по линии генералов, а затем договорились создать операционный центр по зерну в Стамбуле. Между тем Путин отметил, что кроме варианта вывоза зерна из украинских портов есть и «другие возможности» — «через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря».