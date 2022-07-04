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Россияне столкнулись с дефицитом билетов в Калининград из-за Литвы

Россияне испытывают трудности при покупке билетов в Калининградскую область, сейчас их можно купить только на даты с 22 августа. Проблемы объясняются не снятыми Литвой пандемийными ограничениями
Вокзал Калининграда
Вокзал Калининграда (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Россияне не могут купить билеты на поезда в Калининградскую область, сейчас они доступны только на 22 августа и более поздние даты. О проблеме сообщило билетное агентство «Городская авиакасса», передает «Интерфакс».

«Дефицит билетов на поезда между Калининградом, Москвой, Санкт-Петербургом наблюдается с началом летнего сезона. <...> Так, на сегодня билет на поезд из Москвы в Калининград можно купить только на 22 августа. Плацкарт будет стоить порядка 5 тыс. руб., купе — 6 тыс. руб.», — сообщили в агентстве.

Там пояснили, что проблема может быть вызвана введенными Литвой на время пандемии и до сих пор не отмененными ограничениями. Согласно правилам, количество пассажиров в поездах не должно превышать 250 человек, в Калининград и обратно могут следовать не более трех поездов в сутки. Пассажирам нельзя выходить из вагонов в Вильнюсе, остановка в городе объявлена технической.

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Фото:Дмитрий Дадонкин / ТАСС

«Интерфакс» также приводит слова представителя «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), которая является дочерней компанией РЖД. «Мы сами никогда искусственно не сокращали объемы перевозок. На это в период пандемии сильно повлияли ограничения со стороны Литовской Республики, которые до сих пор не сняты», — пояснили в пресс-службе ФПК.

РБК обратился за комментариями в РЖД и ФПК.

Сейчас поезда в Калининград ходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, всего курсируют три состава. До пандемийных ограничений в Калининград ходили четыре постоянных поезда и один дополнительный сезонный. Ограничения количества пассажиров в них не было.

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Также в российский эксклав можно попасть самолетами, калининградский аэропорт Храброво принимает несколько десятков рейсов в день из основной части России.

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Фото:AP

Литва объявила о запрете с 18 июня транзита подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию, в том числе по железной дороге. Как отметили в литовском МИДе, транзит товаров, которые не попали под санкции ЕС, продолжается.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, Литовские железные дороги отказались принимать к перевозке в том числе строительные материалы, цемент, металлы и множество других материалов, важных для строительства и производства.

В Кремле назвали такой шаг беспрецедентным и незаконным, а также «нарушением всего и вся». В ответ Литва заявила, что выполняет решение Еврокомиссии о реализации санкционного режима против России. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что в ближайшие дни ЕК опубликует принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на перевозку через территорию Литвы.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Артём Кореняко Артём Кореняко
Калининград железные дороги дефицит Билеты транзит Литва
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