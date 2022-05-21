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Литва сообщила о прекращении импорта электричества из России с 22 мая

Компания «Интер РАО», которая была единственным импортером электричества из России в Литву, подтвердила остановку торгов. Ранее «Интер РАО» прекратила поставлять электроэнергию в Финляндию.

Литва перестанет импортировать электричество из России 22 мая, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

«Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией группой компаний «Интер РАО», которая является единственным импортером электроэнергии из России в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву», — заявил оператор.

После остановки поставок Литва планирует обеспечивать потребности населения за счет местных электростанций и импорта из других европейских стран, в частности, Швеции, Польши и Латвии, отметил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

«Интер РАО» перестанет поставлять электроэнергию в Финляндию
Бизнес
Фото:Martin Meissner / AP

По данным компании, Литва импортировала из России 17% электроэнергии, что составляло 16% от потребляемого ею объема.

«Интер РАО» подтвердила ТАСС приостановку торгов. В компании сообщили, что Nord Pool уже уведомил ее об этом.

«Интер РАО» получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии» — сообщили агентству в компании.

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О приостановке торгов с 22 мая также сообщило литовское Минэнерго.

Ранее Латвия приняла решение отказаться от поставок российского газа, об этом в начале апреля сообщило литовское Минэнерго. Глава ведомства Дайнюс Крейвис сказал, что Литва сделала это первой в Евросоюзе.Тогда же газотранспортная система страны перешла к работе без импорта российского энергоносителя, сейчас газ в страну поставляют через Клайпедский СПГ-терминал из США.

Нефть закупает единственный в стране импортер Orlen Lietuva, однако в конце апреля он отказался от российских поставок.

13 мая компания RAO Nordic Oy (подразделение «Интер РАО») сообщила, что ее материнская организация прекратит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. В компании объяснили решение трудностями при оплате поставок «из-за недостатка денежного дохода».

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Татьяна Зыкина
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