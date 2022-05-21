Литва сообщила о прекращении импорта электричества из России с 22 мая

Компания «Интер РАО», которая была единственным импортером электричества из России в Литву, подтвердила остановку торгов. Ранее «Интер РАО» прекратила поставлять электроэнергию в Финляндию.

Литва перестанет импортировать электричество из России 22 мая, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

«Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией группой компаний «Интер РАО», которая является единственным импортером электроэнергии из России в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву», — заявил оператор.

После остановки поставок Литва планирует обеспечивать потребности населения за счет местных электростанций и импорта из других европейских стран, в частности, Швеции, Польши и Латвии, отметил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

По данным компании, Литва импортировала из России 17% электроэнергии, что составляло 16% от потребляемого ею объема.

«Интер РАО» подтвердила ТАСС приостановку торгов. В компании сообщили, что Nord Pool уже уведомил ее об этом.

«Интер РАО» получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии» — сообщили агентству в компании.

Читайте на РБК Pro Pro Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Статьи Pro Сильнейшее падение: почему «бигтехи» не оправдали надежд. Дайджест Сильнейшее падение: почему «бигтехи» не оправдали надежд. Дайджест Статьи Pro Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Инструкции Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти Статьи Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи

О приостановке торгов с 22 мая также сообщило литовское Минэнерго.

Ранее Латвия приняла решение отказаться от поставок российского газа, об этом в начале апреля сообщило литовское Минэнерго. Глава ведомства Дайнюс Крейвис сказал, что Литва сделала это первой в Евросоюзе.Тогда же газотранспортная система страны перешла к работе без импорта российского энергоносителя, сейчас газ в страну поставляют через Клайпедский СПГ-терминал из США.

Нефть закупает единственный в стране импортер Orlen Lietuva, однако в конце апреля он отказался от российских поставок.

13 мая компания RAO Nordic Oy (подразделение «Интер РАО») сообщила, что ее материнская организация прекратит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. В компании объяснили решение трудностями при оплате поставок «из-за недостатка денежного дохода».