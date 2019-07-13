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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Минобороны Турции сообщило о доставке новой партии элементов для С-400
Россия продолжает поставку в Турцию деталей для С-400, несмотря на попытки США воспрепятствовать реализации этой сделки. Министр обороны Турции пояснял главе Пентагона, что покупка российских систем является необходимостью
ЗРС С-400 (Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости)

На базе Мюртед в турецкой провинции Анкара приземлился четвертый российский самолет с новой партией элементов для зенитных ракетных систем С-400, говорится в Twitter Минобороны Турции. Ранее об этом сообщил турецкий телеканал NTV. 

Поставки российских комплексов начались накануне, когда три российских самолета прибыли на турецкую авиабазу. После начала поставок исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром. После разговора с представителем Анкары американское ведомство отложило брифинг по поставкам С-400 на неопределенный срок. Как пояснил Акар, приобретение российских систем необходимо Турции из-за серьезных воздушных и ракетных угроз, однако из-за этого стратегическая позиция Анкары не изменилась.

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Материал дополняется. 

Теги: Самолет, Турция
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