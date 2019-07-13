Министр обороны Турции объяснил шефу Пентагона необходимость С-400

Покупка российских зенитных ракетных систем С-400 была необходимым шагом. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности главы Пентагона Марком Эспером, сообщается на сайте турецкого военного ведомства.

«Турция сталкивается с серьезными воздушными и ракетными угрозами. В этой связи приобретение оборонных систем С-400 является не предпочтением, а необходимостью», — заявил Акар. По его словам, Анкара продолжает оценивать предложение о приобретении американских комплексов Patriot.

Акар указал, что в связи с покупкой C-400 стратегическая позиция Турции не изменилась.

Министр также отметил, что Турция является партнером программы F-35, которая должна реализовываться без перебоев. Турция выполнила все свои обязательства по этому вопросу и остается верной своей позиции, добавил он.