В НАТО выразили обеспокоенность из-за начала поставок С-400 Турции

Неназванный представитель НАТО заявил о том, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены начавшимися поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Турции. Его слова приводят AFP, CNN и The New York Times. Последняя поясняет, что свою фамилию спикер отказался называть, сославшись на протокол организации.

Он отметил, что, несмотря на то, что страны-члены НАТО самостоятельно решают, какое оборудование им покупать, в блоке «обеспокоены потенциальными последствиями решения Турции приобрести систему С-400». Какие именно это могут быть последствия, представитель альянса не пояснил. CNN замечает, что теперь санкции в отношении Анкары в соответствии с законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA) может ввести Вашингтон.

Ранее ограничениями из-за покупки С-400 Турции грозили в Госдепе. Санкции CAATSA предусматривает в отношении стран-контрагентов, закупающих военную технику у компаний, которые уже находятся в американском черном списке.

«Функциональная совместимость наших вооруженных сил имеет основополагающее значение для НАТО при проведении наших операций и миссий», — добавил представитель Североатлантического альянса. Прежде, напоминает Reuters, союзники неоднократно заявляли, что ЗРК С-400 не совместима с техникой стран-членов НАТО. Других комментариев по этому поводу представитель альянса не привел.