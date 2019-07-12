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Политика ,  
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В НАТО выразили обеспокоенность из-за начала поставок С-400 Турции

Неназванный представитель НАТО заявил о том, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены начавшимися поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Турции. Его слова приводят AFP, CNN и The New York Times. Последняя поясняет, что свою фамилию спикер отказался называть, сославшись на протокол организации.

Он отметил, что, несмотря на то, что страны-члены НАТО самостоятельно решают, какое оборудование им покупать, в блоке «обеспокоены потенциальными последствиями решения Турции приобрести систему С-400». Какие именно это могут быть последствия, представитель альянса не пояснил. CNN замечает, что теперь санкции в отношении Анкары в соответствии с законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA) может ввести Вашингтон.

Ранее ограничениями из-за покупки С-400 Турции грозили в Госдепе. Санкции CAATSA предусматривает в отношении стран-контрагентов, закупающих военную технику у компаний, которые уже находятся в американском черном списке.

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«Функциональная совместимость наших вооруженных сил имеет основополагающее значение для НАТО при проведении наших операций и миссий», — добавил представитель Североатлантического альянса. Прежде, напоминает Reuters, союзники неоднократно заявляли, что ЗРК С-400 не совместима с техникой стран-членов НАТО. Других комментариев по этому поводу представитель альянса не привел.

О договоренности России и Турции по С-400 стало известно в 2017 году. В соответствии с этой договоренностью, Анкара собиралась приобрести у Москвы четыре комплекса. Сумма сделки, по словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, составила более $2 млрд. Поставка С-400 Турции началась ранее 12 июля. США и представители НАТО прежде неоднократно выражали опасения из-за реализации этого контракта.

Теги: Североатлантический совет, С-400, Турция
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