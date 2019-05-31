Пентагон увидел разрушительные последствия для F-35 из-за С-400 в Турции

Поставка Турции российских зенитных ракетных комплексов может иметь катастрофические последствия для истребителей пятого поколения F-35, полагают в Пентагоне

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поставка российских комплексов С-400 Турции может иметь «разрушительные» последствия для программы истребителя пятого поколения F-35. Об этом в ходе выступления в Атлантическом совете заявила помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер. Запись ее выступления опубликована на YouTube.

«Россия предлагает Турции приобрести системы С-400... Завершение этой сделки может быть разрушительным не только для программы F-35, в которой Запад реализовал все свои возможности в сфере авиации, но и потенциально подорвать сотрудничество Турции с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом защиты [Североатлантического] альянса», — сказала она.

Уилбаргер подчеркнула, что ЗРК С-400 были спроектированы с задачей «сбивать именно такие самолеты. как F-35». Представитель Пентагона напомнила об опасениях, что российские военные с помощью систем отслеживания цели, действующих в составе комплекса, смогут получить данные о новейших истребителях. По мнению Уилбаргер, «сложно вообразить, что Россия не попытается извлечь для себя пользу из такой возможности».

22 мая телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что США поставили Турции двухнедельный ультиматум — Анкара либо отказывается от покупки С-400, либо выйдет из программы создания истребителей F-35 и может стать объектом санкций США и мер со стороны НАТО.

Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Передача первого F-35 состоялась уже в июне 2018 года, однако пределы США он не покинул. Из-за поставки российских С-400 в Турцию в конгрессе США и Госдепе ранее пригрозили санкциями против Анкары. 1 апреля 2019 года США перестали поставлять в Турцию оборудование для F-35.