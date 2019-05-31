Пентагон увидел разрушительные последствия для F-35 из-за С-400 в Турции

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,17 +0,20 EUR Бирж. 72,55 +0,23 Brent 67,55 -1,31% USD Нал. 65,66 63,81 EUR Нал. 73,09 71,40 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1128 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 283,50 -398,10 IMOEX 2 659,52 +0,70% RTSI 1 286,52 +0,83% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
Климкин призвал уволить его с поста главы МИД Украины Политика, 01:38 Почему деловой женщине важно хорошо выглядеть и как этого добиться Совместный проект РБК PINK, 01:30 «Викитека» заявила о претензиях Роскомнадзора из-за антисемитского текста Технологии и медиа, 01:22 В Киеве решили ввести санкции против российских археологов Политика, 01:16 В правительстве России допустили выход Украины из трех соглашений СНГ Политика, 00:50 В Кремле запланировали «прямую линию» Путина на 20 июня Политика, 00:35 Пентагон увидел разрушительные последствия для F-35 из-за С-400 в Турции Политика, 00:27 Корабль ВМС США Mount Whitney вошел в Балтийское море Политика, 00:17 «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Общество, 30 мая, 23:50 Минобороны запланировало пуск девяти баллистических ракет до 2021 года Политика, 30 мая, 23:45 В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле Политика, 30 мая, 23:36 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 30 мая, 23:01 Путин вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» Общество, 30 мая, 22:34 Беглов заявил об участии в выборах в Петербурге в качестве самовыдвиженца Политика, 30 мая, 22:21
Политика ,  
0 
Пентагон увидел разрушительные последствия для F-35 из-за С-400 в Турции
Поставка Турции российских зенитных ракетных комплексов может иметь катастрофические последствия для истребителей пятого поколения F-35, полагают в Пентагоне
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поставка российских комплексов С-400 Турции может иметь «разрушительные» последствия для программы истребителя пятого поколения F-35. Об этом в ходе выступления в Атлантическом совете заявила помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер. Запись ее выступления опубликована на YouTube.

«Россия предлагает Турции приобрести системы С-400... Завершение этой сделки может быть разрушительным не только для программы F-35, в которой Запад реализовал все свои возможности в сфере авиации, но и потенциально подорвать сотрудничество Турции с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом защиты [Североатлантического] альянса», — сказала она.

Уилбаргер подчеркнула, что ЗРК С-400 были спроектированы с задачей «сбивать именно такие самолеты. как F-35». Представитель Пентагона напомнила об опасениях, что российские военные с помощью систем отслеживания цели, действующих в составе комплекса, смогут получить данные о новейших истребителях. По мнению Уилбаргер, «сложно вообразить, что Россия не попытается извлечь для себя пользу из такой возможности».

22 мая телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что США поставили Турции двухнедельный ультиматум — Анкара либо отказывается от покупки С-400, либо выйдет из программы создания истребителей F-35 и может стать объектом санкций США и мер со стороны НАТО.

Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Передача первого F-35 состоялась уже в июне 2018 года, однако пределы США он не покинул. Из-за поставки российских С-400 в Турцию в конгрессе США и Госдепе ранее пригрозили санкциями против Анкары. 1 апреля 2019 года США перестали поставлять в Турцию оборудование для F-35.

29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка российских систем ПВО С-400 в Турцию ведется раньше изначально запланированных сроков. «Поставка [С-400] осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам — это не к нам вопрос. Но там все по плану», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Пентагон, F-35, Турция
Материалы по теме
Эрдоган созвонился с Путиным на фоне заявления Кремля о поставках С-400
Политика
Кремль сообщил о досрочной поставке С-400 в Турцию
Политика
Министр обороны Турции усомнился в досрочной поставке С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter