Эрдоган назвал «грабежом» возможный отказ США поставить Турции F-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал возможный отказ США от поставок закупленных истребителей F-35 «грабежом». Об этом сообщает издание Sabah.

«Если у вас есть клиент и этот клиент осуществил платежи, то как вы можете не давать этому клиенту свои товары? Это называется грабеж», — заявил турецкий лидер, напомнив, что Анкара уже подписала контракт на 116 истребителей F-35 и заплатила $1,4 млрд.

Эрдоган напомнил, что Турция является не только рынком сбыта — в стране изготавливают некоторые части самолета.

Ранее сообщалось, что в июле Вашингтон намерен ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРС С-400.