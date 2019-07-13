Пентагон после переговоров с Анкарой отменил брифинг по С-400

Пентагон после переговоров с Анкарой отменил брифинг по С-400

Пентагон отложил на неопределенный срок брифинг, посвященный началу поставок российских С-400 в Турцию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление оборонного ведомства США.

Агентство отмечает, что брифинг должен был состояться ранее в пятницу. В нем предполагалось участие высокопоставленных представителей Пентагона, которые должны были отвечать на вопросы журналистов по поводу поставок первых компонентов С-400 Анкаре.

Пентагон также сообщил, что ранее в пятницу исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор со своим турецким коллегой. Подробности беседы ведомство не привело.

Тем временем министерство обороны Турции выпустило заявление по итогам состоявшейся телефонной беседы. В нем сказано, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил своему американскому коллеге, что покупка Анкарой российских С-400 не означает изменения стратегической ориентации страны. Он уточнил, что приобретение российских комплексов было необходимостью, приводит Reuters выдержки из заявления.