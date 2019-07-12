Компоненты российских систем С-400 доставили в Турцию на трех самолетах

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что компоненты российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 доставили в Анкару на трех самолетах. Об этом сообщается на сайте турецкого Минобороны.

Он рассказал, что с утра 12 июля три самолета приземлились на авиабазу Мюртед. По его словам, этот процесс продолжится в ближайшие дни.

Министр отметил, что работы ведутся по плану. Он добавил, что турецкие военнослужащие проходят обучение по работе с С-400 как в Турции, так и в России.

При этом Акар рассказал, что Анкара все еще ведет переговоры о поставках американских комплексов Patriot.