Турция сообщила о начале поставок компонентов С-400

Контракт на поставку российских зенитных систем вызвал конфликт между Анкарой и Вашингтоном. США требовали отказаться от сделки и предлагали взамен С-400 свои Patriot

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС)

Первые компоненты российских зенитных ракетных систем С-400 доставлены в Анкару. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Партия комплектующих российского вооружения поступила на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара. Поставки начались 12 июля, уточняется в коммюнике.

Переговоры о поставках российских систем в Турцию начались в 2016 году, в сентябре 2017-го Москва подтвердила намерения сторон заключить сделку и отчиталась о заключении контракта. Сумма контракта на поставку четырех дивизионов, как сообщал в 2017 году гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, — $2,5 млрд. В турецком оборонном ведомстве раньше говорили, что планируют развернуть С-400 в октябре этого года.

США пытались воспрепятствовать реализации этой сделки. Вашингтон предупреждал Анкару о том, что в случае поставки С-400 в Турцию США могут отказать ей в поставках бомбардировщиков F-35. В Пентагоне говорили о том, что российская зенитная система представляет угрозу для американской авиации, поскольку С-400 спроектирована так, чтобы «сбивать именно такие самолеты».

На фоне требований США к Турции выбрать между С-400 и F-35 глава «Ростеха» Сергей Чемезов в мае этого года заявил о том, что Россия рассматривает возможность начать поставки в Турцию новейших истребителей Су-57.