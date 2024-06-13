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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Варданяна и обратились в ООН

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Варданян находится под арестом в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований. Адвокаты бизнесмена заявляют, что к нему применяют пытки
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: EYEPRESS / Reuters)

Адвокаты бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна сообщили РБК, что обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив правительство Азербайджана в пытках предпринимателя.

Азербайджанские спецслужбы задержали Варданяна в сентябре 2023 года, после проведенной в Карабахе операции, в результате которой Баку вернул регион под свой контроль. Задержание произошло, когда бизнесмен пытался выехать в Армению. Его обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы. Он находится под арестом.

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Политика
Рубен Варданян

Адвокаты Варданяна заявили, что тот в апреле объявил голодовку, «протестуя против политически мотивированного преследования его самого и других армянских заключенных». В ответ на это администрация СИЗО перевела его в карцер, утверждает защита Варданяна.

Бизнесмену не давали спать, оставляя свет включенным, лишили возможности мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, не разрешали читать и писать, говорят адвокаты. Они также сообщили, что во время голодовки к Варданяну не допускали ни адвоката, ни кого бы то ни было еще, в том числе омбудсмена, его связь с внешним миром, в том числе с семьей, была прервана.

Этими действиями Баку нарушает свои обязательства по конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными, говорится в заявлении защиты Варданяна.

Предпринимателю с учетом должности, которую он занимал в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, и критики в адрес Азербайджана «грозит неминуемая опасность дальнейших пыток и жестокого обращения», говорят адвокаты.

В конце апреля Варданян завершил голодовку по просьбе семьи, за время, что он ее держал, родственники смогли связаться с ним только два раза. Они требовали, чтобы азербайджанские власти позволили Международному комитету Красного Креста посетить бизнесмена.

С требованием освободить Варданяна выступили известные российские деятели культуры, ученые и предприниматели. Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку будет исходить из соображений гуманитарного характера в отношении к задержанным руководителям непризнанного Нагорного Карабаха.

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Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Рубен Варданян пытки ООН Азербайджан

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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