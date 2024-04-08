Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и экс-совладельца «Тройка Диалог» Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщили РБК в офисе бизнесмена.

Его кандидатуру выдвинула группа организаций и лиц, среди которых есть и лауреаты премии, за «развитие мирных инициатив» и помощь людям во время конфликта Армении и Азербайджана. По их словам, Варданян «не допустил гуманитарной катастрофы» в Карабахе, запустив гуманитарные проекты. Группа подчеркнула, что он содействовал сплочению народов и «боролся за укрепление прав человека», в частности, бизнесмен учредил премию в области гуманизма «Аврора».

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров.

Варданян в сентябре 2022 года отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.

Варданяна обвиняют по трем статьям УК Азербайджана. По версии следствия, он незаконно пересек азербайджанскую границу и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе. В целях «совершения террористических актов и диверсий» он финансировал незаконные вооруженные формирования в непризнанной республике.

Его задержали и арестовали в сентябре 2023 года, после «антитеррористической операции» Баку в Карабахе, в результате которой республика прекратила существование. В январе 2024-го Варданяну продлили арест на четыре месяца.