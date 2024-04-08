 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нобелевская премия ,  
0 

Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира

Экс-госминистра Карабаха Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира
Сюжет
Нобелевская премия
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и экс-совладельца «Тройка Диалог» Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщили РБК в офисе бизнесмена.

Его кандидатуру выдвинула группа организаций и лиц, среди которых есть и лауреаты премии, за «развитие мирных инициатив» и помощь людям во время конфликта Армении и Азербайджана. По их словам, Варданян «не допустил гуманитарной катастрофы» в Карабахе, запустив гуманитарные проекты. Группа подчеркнула, что он содействовал сплочению народов и «боролся за укрепление прав человека», в частности, бизнесмен учредил премию в области гуманизма «Аврора».

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров.

Суд в Азербайджане продлил арест Рубена Варданяна
Политика
Рубен Варданян

Варданян в сентябре 2022 года отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.

Варданяна обвиняют по трем статьям УК Азербайджана. По версии следствия, он незаконно пересек азербайджанскую границу и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе. В целях «совершения террористических актов и диверсий» он финансировал незаконные вооруженные формирования в непризнанной республике.

Его задержали и арестовали в сентябре 2023 года, после «антитеррористической операции» Баку в Карабахе, в результате которой республика прекратила существование. В январе 2024-го Варданяну продлили арест на четыре месяца.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
Рубен Варданян Нобелевская премия мира кандидат
Рубен Варданян фото

Рубен Варданян

предприниматель, политик
25 мая 1968 года
Материалы по теме
Суд в Азербайджане продлил арест Рубена Варданяна
Политика
Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Варданяна
Политика
Митинг в поддержку Рубена Варданяна в Ереване. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
От Lada Iskra до Citroen. Автобренды раскрыли планы по новинкам Авто, 12:05
Глава Rolex назвал инвестиции в дорогие часы опасными Инвестиции, 12:05
Выйти из тени: как стать самозанятым и больше не иметь проблем с ФНС Pro, 12:05
Посол Украины заявил, что Киев не настаивает на вступлении в НАТО сейчас Политика, 12:03
Дочь Тутберидзе перейдет в сильнейшую академию фигурного катания в мире Спорт, 12:02
На Рязанском проспекте построят школу на 1250 учеников Город, 12:01
Консерваторов вынудили удалить пост «Великобритания сильна как никогда» Политика, 11:59
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Аналитики назвали округа Москвы — лидеры по росту цен на жилье Недвижимость, 11:57
«ЕвроХим» объявил о запуске новой программы НИОКР по улучшению удобрений Отрасли, 11:53
FT сообщила о почти полном разрушении нескольких электростанций Украины Политика, 11:47
Выручка Apple в России упала более чем в 23 раза Бизнес, 11:44
Путин поручил увеличить суточные работающим в разъездах и экспедициях Финансы, 11:39
Путин поручил создать правительственную спецкомиссию по паводкам Политика, 11:31
Чем опасно получение паспорта другой страны или резидентства Pro, 11:31