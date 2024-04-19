Варданян объявил голодовку в заключении в Азербайджане

Бывший госминистр Карабаха Варданян объявил голодовку 5 апреля, после этого не выходил на связь, рассказал его сын Давид. По его словам, сотрудники Красного Креста были у Варданяна до голодовки, состояние его здоровья неизвестно

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Сын бывшего госминистра непризнанной республики Нагорный Карабах (ныне под контролем Азербайджана) Рубена Варданяна Давид рассказал телеканалу РБК, что его отец объявил голодовку 5 апреля, после этого семья не имела возможности с ним связаться.

По словам Давида Варданяна, в последний раз он видел отца лично до отъезда в Карабах, в августе 2022 года, а разговаривал с ним по телефону уже после ареста — в минувшем ноябре. Варданян-старший выходил на связь раз в неделю и общался с женой, Вероникой Зонабенд. Последний раз это произошло в «первые дни апреля», тогда он рассказал, что собирается объявить голодовку и начал отказываться от еды.

После этого звонков от Рубена Варданяна не поступало. «Мы боимся за его здоровье, за его состояние. Я думаю, что это не просто так, что как раз в это время ему не дали больше его регулярного звонка», — говорит Давид.

Варданян-младший добавил, что сотрудники Красного креста были у его отца еще до объявления голодовки, на данный момент у семьи нет возможности получить достоверные сведения о его реальном состоянии здоровья.

Рубен Варданян требовал «международного присутствия» на судебном процессе над ним, который должен состояться в мае, рассказал Давид. Он подчеркнул, что семья надеется на то, что заседание состоится, поскольку изначально суд должен был пройти в январе, но его перенесли по причинам, которые семье не назвали.

«Он всегда выступал за освобождение всех армянских пленных, которые сейчас сидят в бакинской тюрьме, включая политзаключенных и даже подростков и детей, которые там сидят с 2020 года», — отметил Давид Варданян.

Варданян требует немедленного освобождения его самого и остальных армянских заключенных и «своевременного справедливого и прозрачного судебного разбирательства в соответствии с международно-правовыми стандартами», говорится в посте на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. В сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.

Его задержали и арестовали в сентябре 2023 года при попытке выехать в Армению после «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе, по итогам которой республика прекратила свое существование, оттуда началась массовая эвакуация армян.

Варданяна обвиняют в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В январе этого года ему продлили арест на четыре месяца. Открытое письмо в его поддержку подписали более 20 российских деятелей культуры, науки и образования. Президент России Владимир Путин призывал Баку «проявить милосердие» к Варданяну.

Помимо Варданяна, азербайджанские спецслужбы задержали и других деятелей Нагорно-Карабахской республики. Среди них — бывшие президенты Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший спикер парламента Давид Ишханян и экс-заместитель командующего Армией обороны Карабаха Давид Манукян.