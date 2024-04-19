 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 
Эксклюзив

Варданян объявил голодовку в заключении в Азербайджане

Экс-госминистр Карабаха Варданян объявил голодовку в заключении в Азербайджане
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Бывший госминистр Карабаха Варданян объявил голодовку 5 апреля, после этого не выходил на связь, рассказал его сын Давид. По его словам, сотрудники Красного Креста были у Варданяна до голодовки, состояние его здоровья неизвестно

Варданян объявил голодовку в заключении в Азербайджане
Video

Сын бывшего госминистра непризнанной республики Нагорный Карабах (ныне под контролем Азербайджана) Рубена Варданяна Давид рассказал телеканалу РБК, что его отец объявил голодовку 5 апреля, после этого семья не имела возможности с ним связаться.

По словам Давида Варданяна, в последний раз он видел отца лично до отъезда в Карабах, в августе 2022 года, а разговаривал с ним по телефону уже после ареста — в минувшем ноябре. Варданян-старший выходил на связь раз в неделю и общался с женой, Вероникой Зонабенд. Последний раз это произошло в «первые дни апреля», тогда он рассказал, что собирается объявить голодовку и начал отказываться от еды.

После этого звонков от Рубена Варданяна не поступало. «Мы боимся за его здоровье, за его состояние. Я думаю, что это не просто так, что как раз в это время ему не дали больше его регулярного звонка», — говорит Давид.

Варданян-младший добавил, что сотрудники Красного креста были у его отца еще до объявления голодовки, на данный момент у семьи нет возможности получить достоверные сведения о его реальном состоянии здоровья.

Рубен Варданян требовал «международного присутствия» на судебном процессе над ним, который должен состояться в мае, рассказал Давид. Он подчеркнул, что семья надеется на то, что заседание состоится, поскольку изначально суд должен был пройти в январе, но его перенесли по причинам, которые семье не назвали.

«Он всегда выступал за освобождение всех армянских пленных, которые сейчас сидят в бакинской тюрьме, включая политзаключенных и даже подростков и детей, которые там сидят с 2020 года», — отметил Давид Варданян.

Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира
Политика
Рубен Варданян

Варданян требует немедленного освобождения его самого и остальных армянских заключенных и «своевременного справедливого и прозрачного судебного разбирательства в соответствии с международно-правовыми стандартами», говорится в посте на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. В сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.

Его задержали и арестовали в сентябре 2023 года при попытке выехать в Армению после «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе, по итогам которой республика прекратила свое существование, оттуда началась массовая эвакуация армян.

Варданяна обвиняют в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В январе этого года ему продлили арест на четыре месяца. Открытое письмо в его поддержку подписали более 20 российских деятелей культуры, науки и образования. Президент России Владимир Путин призывал Баку «проявить милосердие» к Варданяну.

Помимо Варданяна, азербайджанские спецслужбы задержали и других деятелей Нагорно-Карабахской республики. Среди них — бывшие президенты Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший спикер парламента Давид Ишханян и экс-заместитель командующего Армией обороны Карабаха Давид Манукян.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Рубен Варданян Нагорный Карабах голодовка Азербайджан Заключенные
Рубен Варданян фото

Рубен Варданян

предприниматель, политик
25 мая 1968 года
Материалы по теме
Суд в Азербайджане продлил арест Рубена Варданяна
Политика
В Азербайджане предъявили обвинение Рубену Варданяну
Политика
Митинг в поддержку Рубена Варданяна в Ереване. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 16:51
Суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-агента СБУ Политика, 20:26
В Донецке погиб американец Рассел Бентли Политика, 20:13
«Ан-Наср» без Роналду одержал волевую победу, пропустив на шестой минуте Спорт, 20:12
С бывшего клуба Слуцкого сняли 18 очков в чемпионате Нидерландов Спорт, 20:04
Поджигатель здания мурманского правительства умер в зоне военной операции Политика, 20:00
Варданян объявил голодовку в заключении в Азербайджане Политика, 19:54
В НАТО назвали законными удары Украины по военным целям в глубине России Политика, 19:40
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Пользователь заплатил более $17 тыс. за перевод 1,34 биткоина Крипто, 19:38
Минобороны сообщило о перехвате дрона ВСУ в Белгородской области Политика, 19:37
Экс-главу Минэнерго Подмосковья отправили под домашний арест Общество, 19:34
По данным «МегаФона» москвичи в метро стали реже читать и больше работать Пресс-релиз, 19:34
Силуанов предупредил об угрозе глобального долгового кризиса Экономика, 19:25
Роботы удешевляют труд людей и отбирают работу. Ждать ли новых луддитов Pro, 19:23
Гражданин Узбекистана напал на восьмиклассника в подъезде в Москве Общество, 19:19