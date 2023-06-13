Президент Польши пожелал Украине «света в тоннеле» на саммите НАТО

На летнем саммите НАТО примут решения, которые станут для Украины «хорошими новостями», там ожидают четких сигналов по присоединению, сказал Дуда. Москва считает неприемлемым интеграцию Украины в альянс

Анджей Дуда (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Украина ожидает ясного сигнала о перспективе членства в НАТО, это представляет большую важность для ее правительства, общества и армии, заявил польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэле Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, пишет TVN24.

Политик выразил надежду, что результаты июльского саммита НАТО окажутся «хорошими новостями» для Киева по вопросу интеграции в альянс. «О том, что будущее членство Украины в НАТО ясно видно, что есть свет в конце туннеля, как мне сказали на Украине», — добавил Дуда. Он уточнил, что это произойдет благодаря тем решениям, которые будут приняты на саммите.

Киев ожидает принятия на саммите алгоритма присоединения к альянсу, признавая при этом, что Украина не станет членом блока до завершения конфликта с Россией. На этот срок западные страны могли быть Украине гарантии безопасности, предлагает президент Владимир Зеленский. По данным Киева, одобряют заявку Украины 20 стран — участниц альянса (из 31).

Страны НАТО не достигли консенсуса по присоединению Украины. Многие страны задаются вопросом, как быть, если к альянсу присоединится страна, ведущая конфликт, это главная на пути Киева, а не позиция Венгрии или России, считает латвийский президент Эдгар Ринкевич.

Власти России против вступления Украины в альянс. Нежелание ее интеграции стало одной из причин военной операции. Президент Владимир Путин говорил, что «дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы». Кремль полагает, что стремление Киева попасть в альянс идет вразрез с перспективой мирного диалога.



