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Президент Сербии предупредил об эскалации на Украине

Президент Сербии Вучич: наступление Украины будет мощнее, эскалация продолжит нарастать
Наступление Украины будет «во много раз мощнее», сказал Вучич, выразив беспокойство растущими рисками эскалации. Как писала WP, в бой введена малая часть резервов ВСУ. Минобороны России отчитывалось об отражении всех атак
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дальнейшая эскалация на Украине «еще впереди», это вызывает беспокойство, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире Happy TV.

«Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы», — добавил он (цитата по ТАСС).

Вучич связал происходящее на Украине с усилением давления на Сербии по вопросу санкций против России и напомнил, что Белград почти полтора года «уверенно, сильно, твердо и ответственно» не вводит ограничительные меры против Москвы.

Армия Украины перешла к активным наступательным действиям неделю назад, Bloomberg и CNN писали, что ВСУ пока только ищут слабые места в российской обороне и в действительности происходящее правильнее называть «разведкой боем». The Washington Post отмечала также, что в бои введена малая часть украинских резервов, главный удар «еще не нанесен».

Минобороны России отчиталось об отражении наступлении Украины на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком. «Вклинений в нашу оборону не допущено», — подчеркнули в ведомстве. Президент Владимир Путин говорил о безуспешности попыток ВСУ атаковать, признавая при этом, что украинская армия еще сохраняет наступательный потенциал.

Наступление Украины продлится несколько недель или месяцев, считает французский президент Эмманюэль Макрон. Власти США считают, что наступление ВСУ укрепит позиции Киева на переговорах, может заставить Россию «сосредоточиться на переговорах», и, таким образом, оно «приблизит мир, а не отдалит его».

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Как выяснила The New York Times, успешным наступление ВСУ власти западных стран будут считать при контроле и удержании Киевом утраченных ранее ключевых территорий и ведение «изнурительных» боевых действий, которые заставят Москву «сомневаться» в своих будущих военных возможностях на Украине.

Кремль не видит никаких предпосылок для договоренностей с Киевом, «нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина наступление контрнаступление Александр Вучич Сербия
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