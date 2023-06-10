NYT узнала, что Запад будет считать успешным контрнаступлением ВСУ

The New York Times узнала об ожиданиях чиновников в США и ЕС от наступления Украины

Американские спецслужбы считают, что украинские военные не смогут вытеснить российских до границ по состоянию на 22 февраля 2024 года. Путин накануне заявил о начале контрнаступления ВСУ, отметив, что Украина не добилась успеха

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Украинские военные не смогут вытеснить российские войска до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года, считают чиновники в США и Европе, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты такие оценки европейские и американские чиновники высказывают в частных разговорах. При этом публично власти западных стран оставляют за Киевом оценку успешности контрнаступления Украины.

Как пишет газета, в представлениях об успехах украинской армии на Западе вырисовывается два тезиса: контроль и удержание Киевом утраченных ранее ключевых территорий и ведение «изнурительных» боевых действий, которые заставят Москву «сомневаться» в своих будущих военных возможностях на Украине.

По оценкам американских спецслужб, наиболее вероятным сценарием являются «небольшие победы» Украины на начальном этапе контрнаступления — такие как контроль над некоторыми частями Донбасса и вытеснение российские сил из районов на юго-востоке региона, пишет газета. Символическим, считают они, стал бы контроль над Запорожской АЭС, указывает издание.

Оценить контрнаступление как провальное будет проще, пишет газета. Таковым оно станет оно станет, если линии фронта останутся относительно неизменными, Киев не возьмет под контроль какой-либо важный населенный пункт и понесет серьезные потери в войсках и технике, говорится в заметке.

Контрнаступление Украины и его результаты повлияют на дискуссии о будущей поддержке Украины и гарантиях ее предоставления, пишет издание.

Минобороны России с 5 июня сообщает о пресечении попыток наступления ВСУ на разных направлениях. О начале контрнаступления вечером 9 июня заявил президент России Владимир Путин. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Минобороны дважды сообщало об уничтожении поставленных Украине немецких танков Leopard. По словам Путина, потери со стороны Украины превышает «классические» показатели в «три к одному». Он отметил, что потенциал для наступления сохраняется, но добавил, что «ни на одном из участков противник успеха не имел».

CNN сообщал о «значительных потерях» украинской армии при попытках прорвать российскую оборону. О крупных потерях Украины писало также агентство Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня заявил, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление против российских войск. Он отказался уточнить, на какой стадии находится контрнаступление.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что потери Украины в ходе наступления ожидаемы. По данным Politico, в Белом доме опасаются, что неудачи при контрнаступлении могут повредить репутации президента США Джо Байдена и поставить под угрозу новый транш помощи.



