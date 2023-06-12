Макрон оценил продолжительность наступления Украины

ВСУ будут наступать до нескольких месяцев, после чего желательно начало переговоров, сказал Макрон. Ситуация развивается таким образом, что следует увеличить поддержку Киева прямо сейчас, добавил госсекретарь США

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Наступление Украины будет продолжаться несколько недель или месяцев, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой и немецким канцлером Олафом Шольцем, пишет Barrons.

«Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров на хороших условиях», — добавил Макрон.

Этим же вечером украинское наступление прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Его ход показал необходимость «максимизировать нашу поддержку Украине сейчас, чтобы она могла добиться успеха на поле боя», рассказал он.

Украинская армия перешла к крупным наступательным действиям на прошлой неделе, CNN и Bloomberg писали о тяжелых потерях, с которыми столкнулись ВСУ. Собеседник агентства допускал, что Киев пока пытается своими действиями обнаружить слабые места в российской обороне. Источник телеканала соглашался, что пока действия ВСУ правильнее называть «разведкой боем». Источник The Washington Post в одной из европейских разведок рассказывал, что пока Украина действует небольшой долей резервов, более крупный удар пока не нанесен.

Президент Владимир Путин заявил 9 июня, что ВСУ понесли большие потери и не достигли намеченных целей. Он при этом признал, что наступательный потенциал украинской армии еще не исчерпан. Минобороны России отчитывалось об отражении атак Украины на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком. «Вклинений в нашу оборону не допущено», — заявили в министерстве.

