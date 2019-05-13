Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

Из десяти губернаторов, занимающих лидирующие позиции, более одного срока работают только Собянин и Кадыров. Остальные избирались на свои посты в период 2016–2018 годов и работают первый срок. Все они были поддержаны Владимиром Путиным и «Единой Россией», за исключением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывший депутат Госдумы от ЛДПР одержал победу во втором туре выборов 23 сентября прошлого года, набрав 69,6% голосов (действующий глава региона Вячеслав Шпорт получил 28%).

Где самый высокий запрос на замену губернатора Минусовые показатели означают, что число тех, кто высказался за смену главы региона, превысило число тех, кто высказался против. Измеряется в процентных пунктах, фиксирующих разность положительных и отрицательных ответов. При распределении мест губернаторов в опросе авторы исследования опираются именно на эти данные. К примеру, в пользу смены главы Ингушетии высказались 62% жителей, против — 22%. Разность положительных и отрицательных ответов, согласно данным исследования, составляет минус 40 п.п. Алексей Орлов (Калмыкия) — минус 63 Дмитрий Овсянников (Севастополь) — минус 52 Игорь Орлов (Архангельская область) — минус 44 Сергей Гапликов (Коми) — минус 42 Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия) — минус 40 Александр Левинталь (Еврейская автономная область) — минус 39 Александр Бердников (Республика Алтай) — минус 36 Юрий Берг (Оренбургская область) — минус 28 Борис Дубровский (Челябинская область) — минус 27 Самый низкий запрос на замену губернатора Положительные показатели означают, что число тех, кто высказался против смены главы региона, превысило число тех, кто высказался за смену Сергей Собянин (Москва) — 59 Алексей Дюмин (Тульская область) — 57 Александр Цыбульский (НАО) — 56 Александр Моор (Тюменская область) — 55 Сергей Фургал (Хабаровский край) — 54 Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — 52 Максим Решетников (Пермский край) — 52 Александр Бурков (Омская область) — 51 Рамзан Кадыров (Чечня) — 48 Станислав Воскресенский (Ивановская область) — 45

Кому из губернаторов доверяют больше всего

Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований. То же самое касается губернаторов, ставших лидерами по доверию, добавили оба собеседника РБК.

Уровень доверия к власти вошел в число KPI, по которым будет оцениваться работа глав субъектов. (В конце апреля Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов и региональных органов исполнительной власти. Деятельность глав субъектов будет оцениваться по 15 критериям, первым номером в списке значится уровень доверия к власти.)

В десятку аутсайдеров, которым доверяют меньше всего, вошли действующие губернаторы Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Александр Левинталь (Еврейская автономная область), Андрей Никитин (Новгородская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Вячеслав Битаров (Северная Осетия — Алания). Также в десятке два ушедших в марте в отставку губернатора — экс-глава Калмыкии Алексей Орлов и Борис Дубровский из Челябинской области.

Десятку лидеров по уровню доверия составили Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Вадим Шумков (Курганская область, назначен врио губернатора 2 октября 2018 года, баллотироваться будет в Единый день голосования в сентябре 2019 года), Сергей Собянин (Москва), Сергей Фургал (Хабаровский край), Роман Старовойт (Курская область, назначен врио губернатора 11 октября 2018 года, выборы в регионе в сентябре), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).

Алексей Дюмин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Более чем один срок из числа губернаторов — лидеров по доверию работают только Собянин и Кадыров. Остальные избирались в период 2016–2018 годов.

Губернаторы с низким уровнем доверия Минусовые показатели означают, что число не доверяющих главе региона превышает число доверяющих. Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия) — минус 57 Дмитрий Овсянников (Севастополь) — минус 54 Алексей Орлов (Калмыкия) — минус 46 Игорь Орлов (Архангельская область) — минус 45 Сергей Гапликов (Коми) — минус 42 Борис Дубровский (Челябинская область) — минус 37 Александр Левинталь (Еврейская автономная область) — минус 36 Андрей Никитин (Новгородская область) — минус 34 Владимир Илюхин (Камчатский край) — минус 31 Вячеслав Битаров (Северная Осетия — Алания) — минус 25 Губернаторы с высоким уровнем доверия Положительные показатели означают, что число доверяющих главе региона превышает число недоверяющих Алексей Дюмин (Тульская область) — 67 Рамзан Кадыров (Чечня) — 63 Вадим Шумков (Курганская область) — 62 Сергей Собянин (Москва) — 56 Сергей Фургал (Хабаровский край) — 55 Роман Старовойт (Курская область) — 55 Александр Моор (Тюменская область) — 54 Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — 53 Антон Алиханов (Калининградская область) — 49 Александр Цыбульский (НАО) — 47

Как за полгода изменялась оценка деятельности губернаторов

При этом изучалась и динамика оценки деятельности губернаторов за полгода — с октября 2018 года по март 2019-го, сообщили два близких к Кремлю источника, знакомых с данными исследований. Как оказалось, существенно снизился рейтинг более 25 глав регионов, говорят собеседники РБК. При этом положение некоторых губернаторов остается стабильно негативным, добавляют они. В предыдущем аналогичном исследовании, изучавшем динамику оценки деятельности губернаторов с апреля 2018 года по октябрь 2018-го, в десятку аутсайдеров вошли главы Севастополя и Архангельской области Дмитрий Овсянников и Игорь Орлов, сообщал РБК. Сейчас они также оказались в числе губернаторов с самой низкой оценкой деятельности.

Показатели главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который входил в десятку аутсайдеров в прошлый раз, стали чуть лучше, но число тех, кто оценивает его деятельность негативно, по-прежнему выше числа тех, кто оценивает ее позитивно, поясняют оба близких к Кремлю источника РБК.

У некоторых губернаторов негативные оценки стабильно превышают позитивные в течение почти двух лет, рассказывает один из близких к Кремлю собеседников. Это, в частности, Сергей Гапликов (Коми) и Александр Левинталь (Еврейская автономная область). В прошлый раз в число таких региональных лидеров входили также Марина Ковтун (Мурманская область), Алексей Орлов и Борис Дубровский, у которых истекали полномочия в нынешнем году (ни один из них не получил разрешения Кремля идти на новый срок).

В этот раз в десятку глав-аутсайдеров, чьи оценки за полгода ухудшились сильнее всего, вошли Сергей Носов (Магаданская область), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Сергей Левченко (Иркутская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Игорь Орлов (Архангельская область), Андрей Воробьев (Московская область), Владимир Васильев (Дагестан), Роман Копин (Чукотка), Валерий Радаев (Саратовская область), Сергей Цивилев (Кузбасс).

В десятку лидеров, чей показатель максимально улучшился, вошли Владимир Владимиров (Ставропольский край), Виктор Томенко (Алтайский край), Сергей Аксенов (Крым), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Моор (Тюменская область), Александр Бурков (Омская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Айсен Николаев (Якутия), Антон Алиханов (Калининградская область).

Владимир Владимиров (Фото: ТАСС)

Пятеро губернаторов из этой десятки избрались в прошлом году: Томенко, Артюхов (в ЯНАО глава региона избирается заксобранием, а не на прямых выборах), Моор, Бурков и Николаев.

Губернаторы с наиболее высокими показателями падения оценки деятельности Минусовые данные показывают, на сколько процентных пунктов снизился уровень оценки деятельности с октября 2018 года по март 2019 года Сергей Носов (Магаданская область) — минус 33 Дмитрий Овсянников (Севастополь) — минус 30 Сергей Левченко (Иркутская область) — минус 23 Андрей Никитин (Новгородская область) — минус 20 Игорь Орлов (Архангельская область) — минус 18 Андрей Воробьев (Московская область) — минус 15 Владимир Васильев (Дагестан) — минус 15 Роман Копин (Чукотка) — минус 14 Валерий Радаев (Саратовская область) — минус 14 Сергей Цивилев (Кузбасс) — минус 13 Губернаторы с наиболее высокими показателями роста оценки деятельности Положительные данные показывают, на сколько процентных пунктов повысился уровень оценки деятельности с октября 2018 года по март 2019 года. Владимир Владимиров (Ставропольский край) — 14 Виктор Томенко (Алтайский край) — 13 Сергей Аксенов (Крым) — 13 Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — 11 Александр Моор (Тюменская область) — 10 Александр Бурков (Омская область) — 8 Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) — 7 Сергей Ситников (Костромская область) — 7 Антон Алиханов (Калининградская область) — 7 Айсен Николаев (Якутия) — 6

Почему падают рейтинги

Падение рейтинга магаданского губернатора Сергея Носова, который избрался на первый срок в сентябре прошлого года, может быть связано как с федеральной повесткой, в частности с пенсионной реформой и повышением НДС, так и с региональной, рассказывает один из источников РБК, знакомых с содержанием опроса. В числе региональных проблем он называет отсутствие ясности с тем, будет ли в отпускной летний период достаточно авиарейсов из Магадана, а также проблемы с качеством строительных работ на значимых объектах социальной инфраструктуры.

На рейтинг севастопольского главы Овсянникова отрицательно повлияли «конфликтный характер его взаимодействия» с основными политическими игроками региона, в частности с депутатом заксобрания Алексеем Чалым, конфликты с предпринимательским сообществом, а также неудачные решения правительства города в сфере имущественных и земельных отношений, пересказывает выводы исследования еще один источник РБК. Все это активно освещается в СМИ, усиливая негативный фон вокруг Овсянникова, а также порождая слухи о его отставке, резюмирует собеседник РБК.

Дмитрий Овсянников не смог переломить ситуацию в Севастополе, считает политолог Виталий Иванов. «Политические нравы в Севастополе остались во многом украинскими — многочисленные конфликты, жалобы, различные публичные разбирательства… Овсянникову, как и Меняйло до него, не удалось перевести это в более спокойное русло. Следовательно, если ты не смог справиться с ситуацией, то ситуация рано или поздно может задавить тебя», — уверен эксперт.

Что касается падения рейтинга иркутского губернатора — коммуниста Сергея Левченко, то тут основным фактором стал «продолжающийся поток критики» в федеральных и региональных СМИ, продолжает источник. Прежде всего речь идет о сообщениях, касающихся возможного участия губернатора в незаконной охоте. Резких негативных изменений в социально-экономической и общественно-политической сферах в Иркутской области за полгода не было, подчеркивают, опираясь на выводы социсследований, оба источника РБК.

Причиной снижения рейтинга новгородского губернатора Никитина собеседники РБК называют реформу системы здравоохранения в регионе, которая подразумевает в том числе закрытие круглосуточных стационаров в ряде районов и сокращение числа коек.

На показателях главы Архангельской области Игоря Орлова сказывается крайне негативное отношение населения к строительству полигона твердых коммунальных отходов для мусора из Москвы и Подмосковья, отмечают оба знакомых с выводами опроса источника РБК. В регионе наблюдается рост протестной активности, добавляет один из собеседников. В январе—феврале 2019 года на акции протеста выходили более 21 тыс. человек — это в 112 раз больше, чем годом ранее, подчеркивает источник. А за полгода — с августа 2018 года по февраль 2019-го — в акциях протеста приняли участие более 36 тыс. граждан, указывает собеседник РБК.

Социологические исследования — это один из способов выявить слабые звенья в губернаторском корпусе, считает Виталий Иванов. «Те, кто в хвосте, рано или поздно выбывают. Удержаться можно, если у тебя есть влиятельный покровитель, но и покровительство можно утратить», — считает эксперт.

Он также отмечает, что есть депрессивные регионы, где может провалиться любой руководитель, в частности Коми и Еврейская автономная область. «Коми сам по себе тяжелый регион, и Гапликов не очень там прижился. Республика как была периферией [для федерального центра], так и осталась, деньги туда не идут, во многом отсюда такое отношение к губернатору в регионе», — перечисляет Иванов. В ЕАО также сложно быть популярным губернатором, но Левинталь — реально слабое звено, уверен эксперт. «Он был хорошим заместителем губернатора Хабаровского края по экономике, но главой региона оказался неуспешным», — резюмирует Иванов.