Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов

Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В приложении к указу перечислены 15 критериев:
- Уровень доверия к власти.
- Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе.
- Численность СМП и индивидуальных предпринимателей.
- Производительность труда в несырьевых секторах.
- Уровень реальной зарплаты.
- Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов).
- Уровень бедности.
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- Естественный прирост населения.
- Количество семей, улучшивших жилищные условия.
- Уровень доступности жилья.
- Доля городов с благоприятной средой.
- Качество окружающей среды.
- Уровень образования.
- Доля автомобильных дорог.
Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня. После этого Кремль должен будет ежегодно до 1 марта отчитываться президенту о значении этого показателя. Методики расчета остальных пунктов разработает правительство вместе с рабочими группами Госсовета.
Кроме этого правительство вместе с Госсоветом будет готовить предложения по распределению между регионами грантов, они должны основываться на достигнутых показателях.