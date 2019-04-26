Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов

Среди них — уровень доверия к власти, производственные и демографические показатели, а также состояние дорог и окружающей среды

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В приложении к указу перечислены 15 критериев:

Уровень доверия к власти. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе. Численность СМП и индивидуальных предпринимателей. Производительность труда в несырьевых секторах. Уровень реальной зарплаты. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов). Уровень бедности. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Естественный прирост населения. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Уровень доступности жилья. Доля городов с благоприятной средой. Качество окружающей среды. Уровень образования. Доля автомобильных дорог.

Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня. После этого Кремль должен будет ежегодно до 1 марта отчитываться президенту о значении этого показателя. Методики расчета остальных пунктов разработает правительство вместе с рабочими группами Госсовета.

Кроме этого правительство вместе с Госсоветом будет готовить предложения по распределению между регионами грантов, они должны основываться на достигнутых показателях.