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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов
Среди них — уровень доверия к власти, производственные и демографические показатели, а также состояние дорог и окружающей среды
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В приложении к указу перечислены 15 критериев:

  1. Уровень доверия к власти.
  2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе.
  3. Численность СМП и индивидуальных предпринимателей.
  4. Производительность труда в несырьевых секторах.
  5. Уровень реальной зарплаты.
  6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов).
  7. Уровень бедности.
  8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
  9. Естественный прирост населения.
  10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
  11. Уровень доступности жилья.
  12. Доля городов с благоприятной средой.
  13. Качество окружающей среды.
  14. Уровень образования.
  15. Доля автомобильных дорог.

Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня. После этого Кремль должен будет ежегодно до 1 марта отчитываться президенту о значении этого показателя. Методики расчета остальных пунктов разработает правительство вместе с рабочими группами Госсовета.

Кроме этого правительство вместе с Госсоветом будет готовить предложения по распределению между регионами грантов, они должны основываться на достигнутых показателях.

Политика
Оценки для Кремля: зачем управления Кириенко вводят KPI

Эти KPI совпадают с темами национальных проектов, в основе которых лежит майский указ Путина.

Как писал РБК в конце марта, некоторые главы регионов были недовольны показателями, которые были спущены Кремлем. Так, глава Тульской области Алексей Дюмин отмечал, что губернаторы подписываются под показателями, «не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делаются».

В итоге правительство решило провести в начале апреля для руководителей регионов закрытые семинары по системе управления нацпроектов.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Путин
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