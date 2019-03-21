Путин назначил главой Оренбуржья топ-менеджера компании Вексельберга

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга, попросившего освободить его от занимаемой должности, и назначил нового главу региона. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Оренбургской области», — говорится в документе.
Выборы нового главы Оренбургской области должны пройти в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
До назначения руководителем Оренбуржья Паслер занимал пост председателя правления подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Т Плюс» и исполнял обязанности ее гендиректора. В 2012-2016 годах он был главой правительства Свердловской области, а до того — депутатом Законодательного собрания того же региона.
О своем решении назначить Паслера главой Оренбургской области Путин сообщил ему на прошедшей в четверг в Кремле встрече, передает пресс-служба Кремля.