Образ Салтычихи: почему Орлова проиграла выборы техническому кандидату

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова проиграла кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину почти 20% голосов во втором туре. Почему кандидат от «Единой России» не смогла победить, разбирался РБК

Светлана Орлова (справа) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

​Почему Орлова проиграла?

Глава Владимирской области Светлана Орлова проиграла второй тур выборов, который прошел 23 сентября. Действующий глава региона получила 37,46% голосов, ее соперник, депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин — 57,03%.

Явка по итогам второго тура выросла: в минувшее воскресенье на участки пришли, по предварительным данным, 38,29% избирателей, в то время как в единый день голосования 9 сентября этот показатель составил 32,96%.

В отличие от победившего в Хабаровском крае кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, который является депутатом Госдумы, одномандатником, Сипягин изначально был исключительно техническим кандидатом, ранее говорили близкие к штабу губернатора собеседники РБК.

Но технический кандидат выиграл, потому что «жители региона совершенно не воспринимали Орлову»: «Она так и осталась для них чужой, а Сипягин местный, свой», — резюмирует один из близких к штабу губернатора источников РБК.

Светлана Орлова для Владимирской области — варяг, перед тем как стать главой региона, она занимала пост вице-спикера Совета Федерации.

Голосование за Сипягина в первом туре носило исключительно протестный характер, так же как в Хакасии и Хабаровском крае, говорили собеседники, близкие к штабу губернатора и Кремлю.

Между первым и вторым туром рейтинг Орловой немного вырос, но этого было недостаточно для победы, рассказывает один из близких к штабу источников: «Социология показывала проигрыш губернатора. Непонятно, почему федеральный центр не пошел по тому же пути, что и с Зиминым (в пятницу, 21 сентября, глава Хакасии объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов. — РБК)».

По итогам фокус-групп, которые проводились перед вторым туром, можно было сделать вывод о трех основных претензиях жителей к губернатору: «Она не сумела стать своей; ужасное экономическое состояние региона; поведение Орловой — своей манерой общения она создавала себе кучу проблем», — говорит близкий к штабу источник РБК.

Губернатор Владимирской области — классический пример того, как новый глава входит в регион на волне любви и надежд, но через некоторое время люди понимают, что все не так, как представлялось: заводы продолжают закрываться, а после визитов высокопоставленных людей из Москвы в жизни простых граждан ничего не меняется, рассуждает собеседник РБК.

Владимир Сипягин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Что в Орловой не нравилось людям и элитам?

Манера хлесткой публичной критики чиновников, которая, по словам источника РБК, поначалу нравилась избирателям, в конце концов сработала против Орловой: «Когда губернатор так общается со всеми, и люди понимают, что это может коснуться уже не только, условно, твоего соседа, но и тебя лично, то симпатия пропадает».

Взять ситуацию с главами районов, продолжает он: после первого тура их вызвали в областную администрацию и пригрозили, что «им это [провал Орловой] припомнят». И добавляет: «А надо было договариваться».

У Орловой «был конфликт и с элитами, и с обществом»: «Ее погубил образ Салтычихи, помещицы», — резюмирует источник. Нелюбовь к губернатору была такой, что на фокус-группах люди набрасывались на модератора, рассказывает собеседник: «Вы что, от нее [от Орловой]?! Жулики, ворье!»

Говорить, что губернатор вообще ничего не сделала для региона, неправильно, рассуждает еще один собеседник РБК, близкий к штабу. Но одна из проблем заключалась в том, что общественное сознание не связывало улучшения с именем Орловой, добавляет он: «Им казалось, что это происходит само по себе, без участия губернатора».

Как в штабе Орловой пытались снизить протест?

Перед вторым туром в регион выехала группа единороссов, а подготовку к голосованию курировал лично начальник кремлевского управления внутренней политики Андрей Ярин, ранее рассказывали источники РБК.

В штабе Орловой рассчитывали, что протестный избиратель, пришедший голосовать в первом туре, во втором уже не будет так активен, говорят два близких к штабу собеседника РБК. Использовались в том числе политтехнологические ходы, уточняет один из них. В частности, запускался призыв «Голосуй против всех», направленный на то, чтобы протестный избиратель не пришел либо испортил бюллетень.

«Поработали» и с Сипягиным», — продолжает один из собеседников, близких к штабу. Если в первую неделю после первого тура он был активен, то потом с ним «поговорили», и оппонент губернатора исчез из публичного пространства.

Сипягин перестал вести кампанию, ранее рассказывал один из близких к штабу источников РБК: «Он сдал все АПМ [агитационно-пропагандистские материалы], перестал ходить на дебаты».

При этом кандидату от ЛДПР предложили пост вице-спикера заксобрания, говорили источники РБК в региональном отделении «Единой России». Сам Сипягин называл это «дезинформацией».

Кто помешал заключить сделку с конкурентом?

Намечающиеся договоренности сорвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, констатируют единоросс и собеседник, близкий к штабу Орловой. 20 сентября политик выпустил в своем Telegram-канале заявление по выборам в Хабаровске и Владимире, в котором говорилось, что партия «будет идти на победу в обоих регионах». Тем самым Жириновский сорвал и договоренность по Хабаровскому краю, в соответствии с которой губернатор Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику Сергею Фургалу пост первого вице-губернатора, а тот согласился, говорил РБК источник, близкий к штабу хабаровского главы. «Жириновский почувствовал возможность получить политические дивиденды», — так трактует заявление лидера ЛДПР федеральный чиновник.

Несмотря на заявление Жириновского, Сипягин в последние два дня перед выборами так и не активизировался, а непосредственно в день голосования, когда стало известно о победе Фургала, ЛДПР даже отозвала с участков часть своих наблюдателей, напоминает один из близких к штабу Орловой источников.

Сама губернатор записала видео, в котором обратилась к жителям региона «по-человечески». Орлова назвала результат первого тура «неожиданным» для себя и пообещала в случае победы исправить свои ошибки. «Что-то сама сделала не так. Где‑то недоглядела», — заявила Орлова.

Помогла ли Орловой покаянная речь?

Однако никакие усилия не помогли: протестный избиратель все равно пришел, хотя и не в таком количестве, как в Хабаровске, констатирует собеседник, близкий к штабу. О том, что Орлова проиграет, можно было судить даже по результатам экзитполов, добавляет он. Как сообщал РБК, в течение дня губернатор и ее оппонент шли впритык, результаты колебались между 28 и 31%, при этом порядка 40% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого они отдали голос. «Как только вы видите, что побеждает отказ [отвечать], — это конец [для кандидата от власти]. Воздух был слишком перегрет ненавистью [к Орловой]», — резюмирует один из близких к штабу источников РБК.

Орлова сильно раздражала владимирскую элиту и население своей грубостью, нахрапом и жестокостью, рассуждает политолог Виталий Иванов. «Спасти Орлову было можно, но ее окончательно «добили» технологи. Ее «покаянная» речь была крайне неудачной. Во-первых, власть не должна просить ничего. Во-вторых, Орлова расписалась в своей слабости, а слабых всегда бьют», — говорит эксперт.

После истории со вторыми турами кадровый подход Кремля к кандидатам на губернаторские посты поменяется, уверен Иванов: «Главам «сурковского» и «володинского» призывов станет тяжелее обосновывать свои претензии на новые сроки». Им сразу будут напоминать о провалившихся губернаторах — в первую очередь об Орловой и Зимине как наиболее «разложившихся», констатирует эксперт.

Причина проигрыша Орловой понятна: в регионе были жесткие межэлитные конфликты, с ней воевали даже главы муниципалитетов, что бывает крайне редко, говорит политолог Андрей Колядин. «Я знаком с некоторыми главами и со спикером заксобрания, и постоянно слышал: «Уберите ее. С ней будут сражаться даже на президентских выборах, чтобы занизить результат [Путина]», — рассказывает эксперт. Но Орлову не убирали, и в результате ее убрал народ, констатирует он.

После вторых туров в регионах Крем​ль должен пересмотреть свой подход к кадровым вопросам в отношении кандидатов на губернаторские посты, считает Колядин: «Сейчас людей сначала обучают, а затем ставят на регион, считая, что человек справится. И в результате «ученый» Тарасенко проигрывает «неучу» Ищенко. А нужно делать наоборот: отменять муниципальный фильтр, чтобы люди сначала выигрывали выборы, а потом уже обучать их», — считает эксперт.