Губернатор Оренбургской области подал в отставку

Юрий Берг стал губернатором в июне 2010 года. В отставку он подает почти одновременно с главой Мурманской области Мариной Ковтун

Юрий Берг (Фото: Николай Журавлев / РИА Новости)

Глава Оренбургской области Юрий Берг направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке, сообщил сайт областного правительства. Также опубликовано обращение чиновника к жителям области.

В нем Берг благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят «амбициозные задачи».

«Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области — межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы», — говорится в обращении.

Сообщение об отставке Берга появилось почти одновременно с аналогичным заявлением главы Мурманской области Марины Ковтун.