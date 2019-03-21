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Отставки губернаторов ,  
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Губернатор Оренбургской области подал в отставку
Юрий Берг стал губернатором в июне 2010 года. В отставку он подает почти одновременно с главой Мурманской области Мариной Ковтун
Юрий Берг (Фото: Николай Журавлев / РИА Новости)

Глава Оренбургской области Юрий Берг направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке, сообщил сайт областного правительства. Также опубликовано обращение чиновника к жителям области.

В нем Берг благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят «амбициозные задачи».

«Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области — межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы», — говорится в обращении.

Сообщение об отставке Берга появилось почти одновременно с аналогичным заявлением главы Мурманской области Марины Ковтун.

Политика
В России стартовал весенний «губернаторопад»

Новая волна отставок руководителей регионов началась в России на этой неделе. В Челябинской области руководитель уже сменился: Путин 19 марта назначил врио главы региона Алексея Текслера, который до того был первым замминистра энергетики в федеральном правительстве.

В среду о решении сложить полномочия объявил руководивший Республикой Алтай Александр Бердников. Его сменил председатель партнерства ГЛОНАСС Олег Хорохордин. В тот же день сменился глава Калмыкии. Алексея Орлова сменил советник главы Росмолодежи Бату Хасиков.

Юрий Берг возглавил Оренбургскую область в 2010 году, а в 2014-м был переизбран на второй срок. До этого он возглавлял город Орск, был гендиректором «Орск-сервиса» и Новотроицкого цементного завода.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Оренбургская область, отставка губернатора
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