Губернатор Оренбургской области подал в отставку

Глава Оренбургской области Юрий Берг направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке, сообщил сайт областного правительства. Также опубликовано обращение чиновника к жителям области.
В нем Берг благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят «амбициозные задачи».
«Берегите все, что было сделано, сохраняйте уникальную особенность нашей области — межнациональный мир и дружбу. Вместе мы способны преодолеть любые вызовы», — говорится в обращении.
Сообщение об отставке Берга появилось почти одновременно с аналогичным заявлением главы Мурманской области Марины Ковтун.