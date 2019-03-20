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Путин назначил новым главой Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу
Экс-сенатор Бату Хасиков возглавил Калмыкию. Новый руководитель региона — многократный чемпион мира по кикбоксингу, выступавший на ринге под прозвищем Хан Батый
Бату Хасиков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов ушел в отставку. До выборов, которые пройдут в сентябре, его преемником по решению президента стал кикбоксер Бату Хасиков, сообщает пресс-служба Кремля.

До нового назначения Бату Хасиков занимал пост советника главы Росмолодежи. Он родился в 1980 году в Москве, вырос в Калмыкии. С 11 лет он занимался каратэ и с 2005 года начал профессиональные выступления в кикбоксинге. В 2007 году Хасиков завоевал титул чемпиона мира по версии профессиональной ассоциации ISKA. С 2010 года по 2014 год он еще пять раз завоевывал титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии различных ассоциаций.

На ринге будущий глава Калмыкии выступал под прозвищем «Бату Хан» (Хан Батый).

В 2003 году Хасиков закончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета. В том же году он начал службу в милиции, однако в 2008 году закончил работать в правоохранительных органах из-за избрания депутатом регионального заксобрания. Депутатом Народного хурала Хасиков стал в 2008 году, не прекращая выступлений на ринге. В 2012 году Хасиков перешел в Совет Федерации, став представителем исполнительной власти Калмыкии. Спортивную карьеру сенатор завершил лишь в 2014 году, одержав победу над греком Майком Замбидисом.

В 2010 году Хасиков вместе с партнерами основал бойцовский клуб Eurasia Fight Nights (FN), входивший в список активов бизнесмена Зиявуддина Магомедова (совладельца группы «Сумма», в 2018 году арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества).

В марте 2016 года на ринг с Хасиковым в свой 60-летний юбилей вышел вице-премьер Юрий Трутнев, обладатель пятого дана по каратэ. Бой зампреда правительства и сенатора, проходивший по правилам миксфайта, закончился ничьей.

Видео: Юрий Трутнев

Экс-глава республики Алексей Орлов выступил с обращением, оно опубликовано на сайте правительства региона. «Я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в текущем году. Я ухожу со спокойной душой. Были сделаны ошибки. Были упущены возможности. Но главное очевидно и для меня, и для жителей республики — Калмыкия находится в поступательном движении», — написал он. Орлов добавил, что в стране «идет масштабное обновление управленческих кадров» и он считает этот курс «абсолютно правильным и справедливым».

Видео: glava.region08.ru

С 19 марта это третья смена главы региона в России. Во вторник со своего поста ушел челябинский губернатор Борис Дубровский. Утром 20 марта стало известно, что заявление об отставке подал глава Республики Алтай Александр Бердников, руководивший регионом 13 лет.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Калмыкия, кикбоксинг
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