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Новый глава Курганской области — РБК: «Нужно быть очень аккуратным»
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Новый глава Курганской области — РБК: «Нужно быть очень аккуратным»
Назначенный во вторник врио главы Курганской области Вадим Шумков рассказал РБК об учебе в кремлевской «школе губернаторов», «кандидате Собянина», протестных настроениях и планах исправить ситуацию в депрессивном регионе
Вадим Шумков (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Во вторник, 2 октября, экс-губернатор Курганской области 57-летний Алексей Кокорин объявил о своей отставке, в тот же день президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы региона 47-летнего вице-губернатора Тюменской области Вадима Шумкова. Выборы губернатора Курганской области запланированы на 8 сентября 2019 года. На следующий день после назначения новый глава региона ответил на вопросы РБК.

— Как и когда вы узнали о том, что будете назначены?

— В тот же день.

— Даже не было консультаций [о назначении исполняющим обязанности главы региона]?

— Консультации проходят достаточно аккуратно, вам могут и не объяснять, что консультируют. Очень корректная работа.

— Почему, как вы думаете, на пост главы Курганской области выбрали именно вас?

— Президенту виднее. Думаю, что сыграло не последнюю роль, что я работал в соседнем регионе [Тюменская область]. Возможно, место рождения: я родом из Курганской области. Полагаю, что есть какой-то опыт работы в сфере развития экономики, который тоже понадобится.

— Как вы оцениваете работу своего предшественника Алексея Кокорина?

— Я не вправе оценивать работу предшественника, потому что пока там физически еще не работаю, я только начинаю приступать к работе. К тому же всегда нужно уважительно отзываться о предшественниках. Думаю, что там была не очень легкая работа: очень непростой регион. Полагаю, что Алексей Геннадьевич внес определенную лепту, и за это я его лично поблагодарю. Дай ему бог здоровья.

— Собираетесь ли проводить ревизию деятельности вашего предшественника? Что нужно менять в управлении регионом?

— Понимаете, если вы что-то хотите менять, то лучше это делать, а не говорить. У нас бывает немало разговоров про какие-то изменения… Я не планирую заниматься изменениями ради изменений. Нужно понять ситуацию, нужно понять основные запросы населения. Я их представляю, но хотел бы проговорить эти вещи максимально подробно с живущими там людьми и потом уже корректировать и донастраивать управление регионом. В любом случае нужно быть очень аккуратным, потому что за этим стоят живые люди.

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— Вы упомянули запросы населения. Какие это в первую очередь запросы, на ваш взгляд?

— Экономика, улучшение социальной ситуации, модернизация инфраструктуры. Но в первую очередь — повышение уровня жизни населения. Я думаю, что эти вопросы не уникальные и здесь они в приоритете.

— Вторые туры в ряде регионов продемонстрировали всплеск интереса населения к выборам и протестные настроения. Как вы думаете, с чем это связано? Может ли подобная ситуация повториться через год в Курганской области?

— Я не политолог, чтобы такие вещи прогнозировать и анализировать. Есть конкретный регион, по которому мне поставлены задачи, которые я постараюсь максимально корректно и аккуратно выполнить. А как это будет происходить — говорить не хотел бы. Самое главное — не только выяснять, с чем связаны такие настроения, а пытаться максимально людям помогать. Потому что это основная задача любой власти. Не нужно пытаться заниматься интригами и конфликтами, нужно заниматься работой, которую мне доверили.

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— Что именно вы планируете предпринять, чтобы протестные настроения не разжигать и помогать людям?

— Во-первых, я не знаю, насколько такие настроения сильны в Курганской области, в этом надо детально разбираться. Во-вторых, я бы предложил акцентироваться не на фиксации факта таких настроений, а на той конкретной фактуре, с которой надо работать. Перечень полномочий правительства и руководителя региона прописан в федеральном законе. В рамках этих полномочий и нужно эту работу качественно делать. Тогда все будет в порядке и не будет никаких конфликтов.

— Я спрашиваю потому, что Курганскую область называют депрессивным регионом с плохой социально-экономической ситуацией.

— Мы будем пытаться сделать эту ситуацию лучше. Это будет основная моя работа и работа правительства области.

Кто такой Вадим Шумков

Вадим Шумков родился в 1971 году в селе Шастово Курганской области. Выпускник Томского университета по специальности «юриспруденция». Начинал карьеру экономистом в нефтеюганском филиале Тюменьпрофбанка. С 1995 по 2004 год Шумков работал юристом в различных компаниях нефтегазового сектора Тюменской области и ХМАО. С 2004 года — в правительстве Тюменской области при губернаторах Собянине, Якушеве и Мооре.

С ноября 2012 года по октябрь 2015 года на посту вице-губернатора Шумков курировал деятельность областного департамента лесного комплекса. С октября 2015 года под его руководство также перешли департаменты инвестиционной политики и экономики, а также он начал координировать взаимодействие с федеральными ведомствами. Являлся участником программы по подготовке президентского кадрового резерва при РАНХиГС.

— Вы были участником программы подготовки кадрового резерва президента. Что вам это дало?

— Это очень сильная учеба. Проявились те данные, которые в нас были заложены, то, о чем мы читали раньше, о чем слышали, что изучали и анализировали на примере конкретных событий. На этих тренингах все собирается воедино, и эти вещи активированы посредством учебы. За это я программе очень благодарен и предполагаю дальше продолжать [учебу].

— Что вам особенно запомнилось за время обучения?

— Люди. Мудрые люди, которые делятся ценными знаниями, которые — самое ценное в наше время.

— Участники обучения подвергались разным экстремальным испытаниям, в том числе ложились под БТР. У вас такое было во время учебы?

— Могу только попросить вас отнестись к этому с долей юмора и процитировать профессора Преображенского: не читайте советских газет. Все было достаточно мирно, с разумными физическими нагрузками, с мерами безопасности. Никакого суперэкстрима не было. Были ситуации, стимулирующие на принятие решений.

— У вас нет опыта в публичной политике. Учили ли вас этому в школе кадрового резерва?

— Были определенные проработки. Вы приезжайте в регион месяца через полтора-два, там и поговорим.

— Через год вы, скорее всего, будете избираться в губернаторы, нужно будет вести кампанию, общаться с населением. Как вы думаете, в условиях ухудшения ​социально-экономической ситуации вы справитесь с этой задачей? Андрей Тарасенко в Приморье, у которого не было опыта в публичной политике, не справился.

— Жизнь покажет. Будем стараться.

— Считаете ли вы себя членом команды Собянина? Вас так называют.

— Я член команды президента Российской Федерации. Если Владимир Владимирович остановил свой выбор на мне, это огромная ответственность. Это аванс. Моя команда — Россия. Так отвечу на ваш вопрос.

— Как бы вы прокомментировали слова политологов, что вы член команды Собянина?

— Как я могу комментировать то, что говорят другие люди? Я их об этом не просил говорить.

— Аналогичный вопрос: вас еще называют членом команды министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Вы это тоже не комментируете? ​

— Я работал с Владимиром Владимировичем [Якушевым] десять лет. Это огромный опыт для меня, бесценный, в том числе в сфере политики. Мне очень нравилось с ним работать. Я ему очень признателен и благодарен и надеюсь, что мне этот опыт пригодится в работе.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Курганская область , Губернатор , Владимир Якушев , Вадим Шумков
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