Общество , 20:28
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Бывший губернатор Оренбургской области стал советником главы УГМК
Экс-губернатора Оренбургской области Юрия Берга назначили советником гендиректора холдинга «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) Андрея Козицына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Советником генерального директора стал Юрий Берг», — заявил представитель УГМК.
Юрий Берг, руководивший Оренбургской областью с 2010 года, подал в отставку в марте этого года. Президент России Владимир Путин принял его заявление.
Холдинг УГМК — это крупнейший в России производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов. В его состав входит более 40 предприятий как в стране, так и за рубежом.