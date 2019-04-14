Бывший губернатор Оренбургской области стал советником главы УГМК

Экс-губернатора Оренбургской области Юрия Берга назначили советником гендиректора холдинга «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) Андрея Козицына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Советником генерального директора стал Юрий Берг», — заявил представитель УГМК.

Юрий Берг, руководивший Оренбургской областью с 2010 года, подал в отставку в марте этого года. Президент России Владимир Путин принял его заявление.

Холдинг УГМК — это крупнейший в России производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов. В его состав входит более 40 предприятий как в стране, так и за рубежом.