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Противники свалки московского мусора в Поморье обратились к Путину
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Противники свалки московского мусора в Поморье обратились к Путину
Общество, 13:23
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Противники свалки московского мусора в Поморье обратились к Путину
Жители Архангельской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с призывом «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку». Они также потребовали отставки губернатора Поморья Игоря Орлова
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жители Архангельской области, которые выступают против постройки мусорного полигона для ввоза отходов из других российских регионов, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Видео опубликовано приморской видеостудией «Треугольник».

Видео: trianglevideo / VK

Жители Поморья призвали президента отправить в отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова «в связи с недоверием населения региона». Также граждане выступили против строительства экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области. «Мы призываем Вас не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку», — заявил один из местных жителей, который обращается к президенту от лица всех протестующих.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов не ответил на звонки РБК. В администрации Ленского района не смогли соединить корреспондента РБК с руководителем Алексеем Торковым, сославшись на его занятность. РБК направил запрос в департамент пресс-службы и информации администрации губернатора Архангельской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформировали позицию по обращению жителей Архангельской области. «Мы видели в СМИ это обращение, безусловно, об этом будет доложено. Нужно этот вопрос с экспертной точки зрения рассмотреть», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Протесты против ввоза мусора из Москвы начались в Поморье еще в августе. В населенных пунктах Архангельской области 2 декабря прошли массовые митинги против ввоза мусора из Москвы, в них участвовали, по данным властей, 7–8 тыс. человек, по информации активистов — 30 тыс. человек. Демонстранты потребовали отставки губернатора. По словам Орлова, область не будет отказываться от ввоза мусора.

В октябре властями был представлен проект строительства в Ленском районе Архангельской области экотехнопарка «Шиес», на который в течение 20 лет из Москвы будут свозить около 500 тыс. т отходов. Ожидается, что мусорный полигон принесет в областной бюджет 912,1 млн руб. Тогда же губернатор в беседе с РБК допускал, что на территорию экотехнопарка будут ввозить мусор не только из столицы, но и из других регионов страны.

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В том же месяце губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о том, что в регионе с начала года было закрыто 24 мусорных полигона. Их закрытие прошло на фоне протестов местных жителей, которые выходили на митинги из-за сложившейся экологической обстановки в регионе. В январе 2018 года представитель РЖД в беседе с РБК рассказал о проекте вывоза мусора из крупных городов в отдаленные регионы по железным дорогам. По его словам, потенциальный объем вывоза мусора составляет до 3 млн т из Москвы и до 2 млн т из Санкт-Петербурга.

Авторы: Григорий Дубов, Мария Кокорева, Владимир Дергачев.
Теги: Владимир Путин , Архангельская область , свалки , мусор
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