Нуланд допустила передачу Украине замороженных резервов Банка России

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд напомнила, что, по оценке Всемирного банка, на восстановление Украины нужно не менее $411 млрд. Роль в возмещении ущерба должна сыграть и Россия, уверена она

Виктория Нуланд (Фото: Sarahbeth Maney / Getty Images)

Вашингтон рассматривает возможность направить на восстановление Украины резервы Центробанка России на сумму $300 млрд, замороженные в странах Запада после начала вооруженного конфликта, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на мероприятии Торговой палаты Соединенных Штатов. Трансляцию вел канал C-SPAN.

Нуланд отметила, что, согласно самой консервативной оценке Всемирного банка, на восстановление пострадавшей от военных действий Украины понадобится $411 млрд (€383 млрд). «Помимо прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия помогла оплатить [восстановление] того, что разрушено», — сказала она.

Заместитель госсекретаря напомнила, что американский конгресс ранее одобрил поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине. «В феврале мы объявили о выделении первого транша в размере $5,4 млн», — сказала Нуланд, имея в виду средства со счета находящегося под санкциями Вашингтона основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

США планируют направить на эти цели и активы других «российских олигархов», а также обсуждают передачу резервов российского ЦБ, добавила она.

Запад, в том числе Евросоюз, уже несколько месяцев обсуждает передачу Киеву активов Банка России, замороженных в этих странах. Сделать это призывали власти Украины; при этом в марте 2022 года Минэкономики страны оценило их размер в $415 млрд. Глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд.

Прошлой весной в Брюсселе сообщили, что страны ЕС в рамках санкций заморозили активы ЦБ России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфисковать их, чтобы затем передать Украине, непросто с юридической точки зрения. В апреле этого года, по данным Die Welt, ЕК пришла к выводу, что после завершения военных действий активы придется вернуть России.

В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством», а их блокировка нарушает основы международного права и международной экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала оспорить заморозку золотовалютных резервов, а президент Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто этим занимается.