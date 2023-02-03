Reuters сообщил о конфискации $4,5 млн Малофеева за нарушение санкций США

Решение суда позволит направить конфискованные средства на восстановление Украины, пишет агентство. Прошлой весной США заподозрили Малофеева в попытке обойти санкции, под которыми он находится с 2014 года

Константин Малофеев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Суд в США постановил конфисковать $5,4 млн, принадлежащих находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое подобное решение с тех пор, как весной 2022 года Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Как пишет Reuters, в дальнейшем это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей из-за боевых действий.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Власти США подозревают его в том, что он финансировал российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году он говорил, что санкции не сильно сказались на нем.

В апреле 2022 года генпрокурор США Меррик Гарлэнд заявил, что Малофеев пытался обойти ограничительные меры. По его словам, бизнесмен создал схему, которая позволяла подконтрольным ему изданиям действовать в Европе. Также американские власти перехватили «миллионы долларов», которые Малофеев должен был получить от неназванного финансового института в США.

В декабре, как пишет Reuters, прокуроры заявили, что имеют право конфисковать деньги со счета Малофеева в денверском Sunflower Bank, поскольку тот «пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США». Малофеев это требование не оспорил.

По данным агентства, группа KleptoCapture временно арестовала и другие активы российских бизнесменов, в том числе яхту стоимостью $300 млн, но суд еще не выносил постановлений об их конфискации.

В конце 2022 года сенат и Палата представителей одобрили проект бюджета США на 2023 год на $1,66 трлн. Проект включает поправку, позволяющую передавать конфискованные активы «российских олигархов» для гуманитарной и военной помощи Украине. Затем закон подписал Джо Байден.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада за санкции и блокировку активов российских бизнесменов, называя это «грабежом». Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что на изъятие зарубежной госсобственности Москва может ответить зеркально, но дать такой же ответ в случае конфискации имущества физлиц не позволит Конституция.