Die Welt узнала о выводах Еврокомиссии по возвращению российских активов

Die Welt: в ЕС пришли к выводу, что замороженные активы России придется позднее вернуть

Замороженные активы России придется вернуть после завершения конфликта на Украине. К такому выводу пришла Еврокомиссия, сообщает Die Welt со ссылкой на документ.

Тем не менее в документе европейские чиновники пишут, что эти замороженные резервы Центрального банка России можно было бы инвестировать в европейские государственные облигации — годовая доходность составила бы 2,6%.

Эта «чрезвычайная мера», вероятно, возможна с юридической точки зрения, особенно с учетом «грубых нарушений» Россией международного права, пишет Die Welt.

Материал дополняется.