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Guardian назвала утечку документов Пентагона США «верхушкой айсберга»

Guardian: утечка более сотни секретных документов Пентагона является «верхушкой айсберга»
В начале апреля стало известно о массовой утечке секретных документов в США — в Сеть попали данные по Украине, работе американских спецслужб в Южной Корее и др. The Guardian пишет, что эти файлы могут быть «верхушкой айсберга»
Фото: Space Imaging / Getty Images
Фото: Space Imaging / Getty Images

Недавняя утечка в Сеть более сотни документов американской разведки и Пентагона может быть лишь «верхушкой айсберга», а нанесенный США ущерб, вероятно, значительно ухудшится, пишет The Guardian.

По данным газеты, нынешняя утечка уже стала «самым серьезным нарушением национальной безопасности Вашингтона за многие годы», хотя власти США до сих пор официально не подтвердили достоверность опубликованных материалов. В то же время аналитики The Guardian полагают, что пока удалось обнаружить лишь малую часть утекших в Сеть секретных документов.

Издание отмечает, что в одном из «слитых» файлов, датированном 23 февраля этого года и помеченном как секретный, говорится об истощении ракет для украинских сил ПВО уже к началу мая. В том же документе источник разведданных упоминается как «временная видеозапись Lapis», что «явно указывает на малоизвестную и тщательно охраняемую спутниковую систему», пишет The Guardian.

О массовой утечке секретных документов в США стало известно в начале апреля, первой на это обратила внимание The New York Times. По данным издания, к тому моменту в Сети оказались свыше 100 секретных документов американской разведки и Пентагона, при этом сама утечка, вероятно, произошла в начале марта.

Среди попавших в Сеть документов — разведывательные материалы по России, Украине, Китаю, Ирану, Египту, ОАЭ, Южной Корее и Израилю, а также карты, слайды для брифингов и другие «слитые» материалы, относящиеся к периоду с середины февраля по начало марта. Минюст США уже начал расследование инцидента.

Как писал Reuters, американские следователи рассматривают четыре основные теории — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США. Агентство отмечает, что это самая крупная утечка секретных данных с 2013 года, когда на сайте WikiLeaks было выложено свыше 700 тыс. секретных документов и видеофайлов.
 

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утечка США секретные документы Пентагон
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