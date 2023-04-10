Как союзники США отреагировали на слив в Сеть секретных документов

Новый слив секретных документов США, указывающий на их слежку за странами-союзниками, обеспокоил партнеров Вашингтона и вызвал разногласия в нескольких странах. Впрочем, пока подлинность слитых материалов так и не подтверждена

Пентагон (округ Арлингтон, штат Виргиния, США) (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Израиль, Южная Корея, Украина и другие союзники США публично отреагировали на утечку секретных материалов якобы из Пентагона с разведданными. Новая партия более чем из ста документов, свидетельствующих о разведывательной деятельности в Южной Корее, Канаде, на Украине и в Израиле, была опубликована в Twitter 7 апреля. До этого более 50 файлов с грифом «секретно», посвященных украинскому конфликту, были обнаружены на малоизвестных геймерских сайтах. Они утекли в Сеть еще в начале марта. Официально в Вашингтоне не подтверждали подлинность документов, но источники CNN и Reuters заявляли о вероятной подлинности первой партии.

Американские СМИ отмечают, что некоторые документы были изменены. Предположительно, речь идет о численности потерь российской и украинской армий. Если опубликованные в Сети материалы подлинны, то случившееся — крупнейшая утечка американских секретных бумаг с 2013 года, когда бывший агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден раскрыл тысячи документов, дающих представление о слежке США по всему миру. Несмотря на то что в этот раз количество информации в разы меньше, вся она «относительно свежая» и датирована периодом с конца февраля по начало марта. Минюст США уже начал расследование инцидента. Американские СМИ, включая The New York Times, Washington Post, Reuters, Time и CNN, в распоряжении которых оказалась часть документов, отмечали, что не смогли самостоятельно проверить их подлинность.

Израиль назвал информацию абсурдом

Израиля касается значительная часть информации, содержащейся в слитых данных. В рапорте Пентагона, датированном 1 марта, говорится, что высокопоставленные члены израильской разведывательной службы «Моссад» призывали сотрудников и жителей страны поддержать протесты против судебной реформы, реализуемой кабинетом Биньямина Нетаньяху. В нем не говорилось, как именно действовали представители израильской спецслужбы, но отмечалось, что сведения об этом были получены радиоэлектронной разведкой. The New York Times, опубликовавшая их, отметила, что опубликованные данные не обязательно верны, пояснив, что «Моссад» преимущественно занимается внешней разведкой и что правила агентства запрещают его сотрудникам участвовать в политической деятельности. Тем не менее, по данным газеты, некоторые сотрудники «Моссада» написали заявления с просьбой об участии в протестах.

Офис премьер-министра Израиля в воскресенье выступил с заявлением, указав, что «публикация в американской прессе является полностью ложной и абсурдной». В заявлении отмечалось, что израильская спецслужба и ее высокопоставленные сотрудники «не поощряли и не поощряют сотрудников «Моссада» к участию в антиправительственных демонстрациях или каких-либо других политических демонстрациях и мероприятиях».

Другой слитый документ под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» остался без официальной реакции правительства Нетаньяху. В нем говорилось, что Израиль, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи [Украине] под усилением давления США или предполагаемой деградацией» отношений с Россией. В документе описывались четыре возможных сценария, наиболее вероятным из которых в Вашингтоне назвали «турецкую модель», при которой Израиль продавал бы свои системы ПВО Украине через третью страну, а публично предлагал бы посреднические усилия в разрешении конфликта. Издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что Израиль занял «очень четкую позицию в поддержку Украины с первого дня [военных действий] и решил сосредоточиться на гуманитарной помощи».

Южная Корея опасается подлога

Сначала в Сеуле на утечку данных отреагировали сдержанно: представитель президента заявил в воскресенье о намерении обсудить с Вашингтоном вопросы, поднятые в результате публикации. Но уже в понедельник Korea Herald со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщила, что руководство страны потребует от США принять меры» в связи с утечкой. Издание цитирует высокопоставленного чиновника, который заявил журналистам, что изложенная в опубликованных документах информация является «неподтвержденным фактом» и что их проверка должна быть приоритетной задачей. Он также не стал исключать, что данные в отчетах были сфабрикованы третьей стороной, поскольку касаются украинского конфликта.

Документы, выложенные в Сети, показывают, что спецслужбы США, вероятно, прослушивали руководство Южной Кореи. В них подробно излагается разговор между двумя высокопоставленными членами Совета национальной безопасности, которые обсуждали запрос Вашингтона о поставке боеприпасов. Чиновники опасались, что США затем могут передать их Украине, что нарушило бы проводимую Сеулом политику неоказания военной помощи государствам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта.

Эта информация вызвала бурную реакцию со стороны Демократической партии «Тобуро», которая с 2022 года контролирует однопалатный парламент Южной Кореи. Члены комитетов партии по национальной обороне и по иностранным делам выпустили совместное заявление, в котором призвали правительство осудить «нарушение США национального суверенитета Южной Кореи» и «незаконную шпионскую деятельность».

Украина разочарована шпионажем

Киев оказался наиболее затронут предполагаемой утечкой, поскольку секретные материалы раскрыли ключевые недостатки украинской противовоздушной обороны, проблемы с вооружениями, численность и боеготовность частей перед предполагаемым контрнаступлением. Утекшие данные свидетельствовали, что в Вашингтоне прослушивали разговоры Владимира Зеленского. CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту, сообщил, что в Киеве не были удивлены фактом шпионажа, но были разочарованы тем, что документы оказались в открытом доступе. Также источник заявил, что Украине пришлось изменить часть своих военных планов из-за обнародованной информации. Впрочем, глава офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале написал, что обнародованные материалы не имеют «ничего общего с реальными планами Украины», и обвинил Россию в организации «псевдослива».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на это заявил, что «во всем, всегда и везде видеть Россию и списывать все на Россию — это общая склонность, общее заболевание».

«Пять глаз» оценивают ущерб

«Пять глаз» — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки, — также обеспокоен случившимся, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей разведывательных ведомств этих стран. Один из них сказал, что США в ближайшие дни должны поделиться с участниками альянса своей оценкой ущерба, нанесенного утечкой, а пока его страна проводит собственное расследование и пытается понять, были ли какие-то утечки с ее стороны. Другой собеседник телеканала заявил, что обнародование данных об Украине вызывает тревогу. Sky News Australia со ссылкой на представителя разведки Австралии сообщила, что утечка может стать кошмаром для «Пяти глаз».

Ситуацию осложняет факт, что в обнародованных материалах содержится информация и о том, что США получали информацию о своем союзнике по альянсу, Канаде, вопреки договору между разведсообществами пяти стран. Речь идет об описанной в документах атаке российских хакеров на канадскую газопроводную компанию в начале 2023 года, что привело к значительному ущербу для нее. Об атаке публично не сообщалось, отмечает The Globe and Mail. На фоне этих сообщений официальный представитель Министерства общественной безопасности Канады Одри Шампу в понедельник заявила, что «Канада имеет надежную программу обмена разведданными с США, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией <...> и будет продолжать работать с ними рука об руку». Она отказалась подтвердить или опровергнуть достоверность слитых сведений.