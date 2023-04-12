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NYT узнала о четырех «диких» сценариях развития конфликта на Украине

NYT: США изучали сценарии развития конфликта с ударом ВСУ по Кремлю и смертью Зеленского
Разведка США предупредила о 4 wild card в конфликте России и Украины, среди которых смерти лидеров и удар по Кремлю
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Американская разведка составила четыре сценария развития конфликта на Украине с непредсказуемыми последствиями, они включают в себя смерть российского президента Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, удар украинской армии по Кремлю и смещение руководства вооруженных сил России. Эти файлы содержатся в слитых секретных документах Пентагона США, пишет The New York Times.

Разведка, рассматривая сценарий удара Украины по Кремлю, прогнозирует широкий спектр потенциальных последствий. Россия может начать полномасштабную военную мобилизацию, рассмотреть применение тактического ядерного оружия, либо общественные настроение могут убедить Москву начать мирные переговоры.

При этом каждый описанный сценарий может привести как к эскалации конфликта России и Украины, так и его прекращению путем переговоров, либо вовсе не оказать существенного влияния на развитие кризиса.

Издание пишет, что такие сценарии называют «дикой картой» (wild card). Согласно словарю Merriam-Webster, этот термин означает неизвестный или непредсказуемый фактор.

Документ составлен спустя год после начала конфликта к 24 февраля и помечен как RELIDO, это означает, что решение о раскрытии его содержания остается за высокопоставленными чиновниками.

NYT отмечает, что перечень подобных сценариев — типичный для разведки документ, призванный помочь политикам, конгрессменам и военным взвесить вероятные риски при принятии решений. При этом иногда разведка называет наиболее вероятный результат гипотетического события, но в этом документе ведомство не стало этого делать. Разведка США лишь отметила, что конфликт с высокой долей вероятности продолжит быть затяжным.

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Украина Владимир Зеленский Владимир Путин США утечка документов Кремль ядерное оружие Военная операция на Украине

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